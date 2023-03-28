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Счетная палата раскрыла объем неиспользованных средств бюджета России
Счетная палата раскрыла объем неиспользованных средств бюджета России - РИА Новости, 28.03.2023
Счетная палата раскрыла объем неиспользованных средств бюджета России
Объем неиспользованных средств федерального бюджета России по итогам 2022 года составил 783,8 миллиарда рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T00:02
2023-03-28T00:02
2023-03-28T00:12
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
роскосмос
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Объем неиспользованных средств федерального бюджета России по итогам 2022 года составил 783,8 миллиарда рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2022 год. "Объем неисполненных расходов составил 783,8 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с 2021 годом на 138,4 миллиарда рублей, или на 21,4%", - говорится в документе. Объем ассигнований сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 января 2023 года составил 31,915 триллиона рублей и превысил утвержденный объем на 8,221 триллиона, или на 34,7%, став самым высоким показателем за последние годы. Как отмечает контрольное ведомство, такое превышение сложилось в основном за счет увеличения резервного фонда правительства РФ (на 7,527 триллиона рублей) и остатков не использованных в 2021 году средств федерального бюджета, подлежащих использованию в 2022 году (в размере 688 миллиардов рублей). Наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2022 год (более 10 миллиардов рублей) сложился по 6 главным распорядителям (открытая часть), в том числе по Управлению делами президента РФ (24,883 миллиарда рублей, или 10,7% показателя сводной росписи с изменениями), Минздраву России (20,256 миллиарда рублей, или 2,3%), Минпромторгу России (17,518 миллиарда рублей, или 2,3%), Минэкономразвития России (16,996 миллиарда рублей, или 7,3%), госкорпорации "Роскосмос" (16,381 миллиарда рублей, или 6,9%), МВД России (15,072 миллиарда рублей, или 1,2%). Счетная палата также отмечает неравномерность исполнения бюджета РФ. "Существенно увеличилась неравномерность исполнения расходов федерального бюджета: в IV квартале 2022 года осуществлены расходы в сумме 11 594,6 миллиарда рублей, или 37,2% общего объема расходов за год (в IV квартале 2021 года – 8 463,2 миллиарда рублей, или 34,2%). Доля расходов в IV квартале увеличилась за последние 7 лет на 6,8 процентных пункта", - поясняют аудиторы, добавляя, что высокая доля расходов отмечается в декабре - она "составила 22,8%, или 7 094,1 миллиарда рублей (в 2021 году – 19,5%, или 4 821,2 миллиарда рублей)".
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), роскосмос
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Роскосмос
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Объем неиспользованных средств федерального бюджета России по итогам 2022 года составил 783,8 миллиарда рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2022 год.
"Объем неисполненных расходов составил 783,8 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с 2021 годом на 138,4 миллиарда рублей, или на 21,4%", - говорится в документе.
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Объем ассигнований сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 января 2023 года составил 31,915 триллиона рублей и превысил утвержденный объем на 8,221 триллиона, или на 34,7%, став самым высоким показателем за последние годы. Как отмечает контрольное ведомство, такое превышение сложилось в основном за счет увеличения резервного фонда правительства РФ (на 7,527 триллиона рублей) и остатков не использованных в 2021 году средств федерального бюджета, подлежащих использованию в 2022 году (в размере 688 миллиардов рублей).
Наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2022 год (более 10 миллиардов рублей) сложился по 6 главным распорядителям (открытая часть), в том числе по Управлению делами президента РФ (24,883 миллиарда рублей, или 10,7% показателя сводной росписи с изменениями), Минздраву России (20,256 миллиарда рублей, или 2,3%), Минпромторгу
России (17,518 миллиарда рублей, или 2,3%), Минэкономразвития
России (16,996 миллиарда рублей, или 7,3%), госкорпорации "Роскосмос
" (16,381 миллиарда рублей, или 6,9%), МВД России (15,072 миллиарда рублей, или 1,2%).
Счетная палата также отмечает неравномерность исполнения бюджета РФ. "Существенно увеличилась неравномерность исполнения расходов федерального бюджета: в IV квартале 2022 года осуществлены расходы в сумме 11 594,6 миллиарда рублей, или 37,2% общего объема расходов за год (в IV квартале 2021 года – 8 463,2 миллиарда рублей, или 34,2%). Доля расходов в IV квартале увеличилась за последние 7 лет на 6,8 процентных пункта", - поясняют аудиторы, добавляя, что высокая доля расходов отмечается в декабре - она "составила 22,8%, или 7 094,1 миллиарда рублей (в 2021 году – 19,5%, или 4 821,2 миллиарда рублей)".
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