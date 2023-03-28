Благодаря Ямалу больница в Волновахе ДНР восстановлена на 50%
САЛЕХАРД, 28 мар – РИА Новости. Больница в Волновахе Донецкой народной республики (ДНР) уже восстановлена на 50% благодаря помощи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона.
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"Благодаря Ямалу больница в Волновахе восстановлена на 50%. Наибольшая готовность - у главного лечебного корпуса. Внутри идут отделочные работы. Строители укладывают керамическую плитку, линолеум, монтируют декоративные панели, устанавливают двери, светильники, выключатели, розетки, монтируют вентиляцию", - говорится в сообщении.
В корпусе отделения диагностики ведутся работы по устройству цементно-песчаной стяжки пола для обеспечения необходимой прочности, шумо-, тепло-, гидроизоляции помещения.
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"Кипит внутри работа и в хозяйственном блоке, а в гаражных боксах строители монтируют металлический каркас для облицовки стен. Параллельно идут фасадные работы, благоустройство территории. Поставляется медицинское оборудование и мебель, в наличии также все строительные материалы", - отмечают власти.
Пресс-служба уточняет, что в этом году все работы будут закончены.
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"Стараемся уложиться в максимально сжатые сроки, понимаем необходимость объекта. Все объекты медгородка будут традиционно сданы полностью "под ключ". У района будет новая, современная и комфортная больница", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко.
Больничный городок – самый крупный социальный объект среди курируемых Ямалом. Работы ведутся на площади 7 тысяч квадратных метров. За 2022 год из семи корпусов оперативно восстановлено два с опережением на 75 дней.
Двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР глава Ямала подписал в июне. Высокий темп и качество строительных работ, которые проводит в Волновахском районе Ямало-Ненецкий автономный округ, отмечены Минстроем РФ, сообщает пресс-служба губернатора.