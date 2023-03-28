https://ria.ru/20230328/bolnitsa-1861225255.html

Благодаря Ямалу больница в Волновахе ДНР восстановлена на 50%

Благодаря Ямалу больница в Волновахе ДНР восстановлена на 50% - РИА Новости, 28.03.2023

Благодаря Ямалу больница в Волновахе ДНР восстановлена на 50%

Больница в Волновахе Донецкой народной республики (ДНР) уже восстановлена на 50% благодаря помощи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:35

2023-03-28T13:35

2023-03-28T13:35

ямало-ненецкий автономный округ

волноваха

волновахский район

донецкая народная республика

жкх

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

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САЛЕХАРД, 28 мар – РИА Новости. Больница в Волновахе Донецкой народной республики (ДНР) уже восстановлена на 50% благодаря помощи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона.В корпусе отделения диагностики ведутся работы по устройству цементно-песчаной стяжки пола для обеспечения необходимой прочности, шумо-, тепло-, гидроизоляции помещения.Пресс-служба уточняет, что в этом году все работы будут закончены.Больничный городок – самый крупный социальный объект среди курируемых Ямалом. Работы ведутся на площади 7 тысяч квадратных метров. За 2022 год из семи корпусов оперативно восстановлено два с опережением на 75 дней.Двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР глава Ямала подписал в июне. Высокий темп и качество строительных работ, которые проводит в Волновахском районе Ямало-Ненецкий автономный округ, отмечены Минстроем РФ, сообщает пресс-служба губернатора.

https://ria.ru/20221028/doma-1827513469.html

https://ria.ru/20230314/gumpomosch-1857791437.html

волноваха

волновахский район

донецкая народная республика

ямал

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

волноваха, волновахский район, донецкая народная республика, жкх, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал