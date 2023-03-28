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В штурмовой авиации ВКС заявили о готовности отразить контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 28.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:43 28.03.2023 (обновлено: 09:00 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/aviatsiya-1861107567.html
В штурмовой авиации ВКС заявили о готовности отразить контрнаступление ВСУ
В штурмовой авиации ВКС заявили о готовности отразить контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 28.03.2023
В штурмовой авиации ВКС заявили о готовности отразить контрнаступление ВСУ
Штурмовики Воздушно-космических сил России готовы отразить любое возможное контрнаступление киевской армии, заявил российский летчик в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T04:43
2023-03-28T09:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
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ГВАРДЕЙСКОЕ (Крым), 28 мар — РИА Новости. Штурмовики Воздушно-космических сил России готовы отразить любое возможное контрнаступление киевской армии, заявил российский летчик в беседе с РИА Новости."Мы знаем, что противник готовит контрнаступление по всем фронтам, мы их будем ждать, и мы готовы. Не подпустим их на наши рубежи", — рассказал собеседник агентства.С начала проведения специальной военной операции общая сумма боевых вылетов штурмовой авиации среди всех задействованных полков превышает 20 тысяч.В зоне СВО штурмовая авиация работает ежедневно, выполняя по несколько боевых вылетов в день.
https://ria.ru/20230328/letchik-1861106310.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России
В штурмовой авиации ВКС заявили о готовности отразить контрнаступление ВСУ

Российский летчик заявил о готовности ВКС отразить контрнаступление ВСУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГВАРДЕЙСКОЕ (Крым), 28 мар — РИА Новости. Штурмовики Воздушно-космических сил России готовы отразить любое возможное контрнаступление киевской армии, заявил российский летчик в беседе с РИА Новости.
"Мы знаем, что противник готовит контрнаступление по всем фронтам, мы их будем ждать, и мы готовы. Не подпустим их на наши рубежи", — рассказал собеседник агентства.
С начала проведения специальной военной операции общая сумма боевых вылетов штурмовой авиации среди всех задействованных полков превышает 20 тысяч.
В зоне СВО штурмовая авиация работает ежедневно, выполняя по несколько боевых вылетов в день.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы России
 
 
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