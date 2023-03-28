https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861141422.html

Пушилин заявил о почти полной зачистке промзоны в Артемовске

Пушилин заявил о почти полной зачистке промзоны в Артемовске - РИА Новости, 28.03.2023

Пушилин заявил о почти полной зачистке промзоны в Артемовске

Российские войска практически полностью зачистили промзону Артемовска, украинские подразделения отступили и закрепились в административном здании Артемовского... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:11

2023-03-28T10:11

2023-03-28T14:21

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские войска практически полностью зачистили промзону Артемовска, украинские подразделения отступили и закрепились в административном здании Артемовского завода по переработке металлов (АЗОМ), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Важно было на самом заводе зачистить промзону. И практически об этом можно уже говорить. Там ребята добивают боевиков, это одиночные группы. Противник сейчас переместился на ранее подготовленные позиции за пределами завода в админздании", — сказал руководитель республики.Украинские войска пытаются затянуть освобождение города российской армией, но у них нет резервов, способных переломить ситуацию, указал Пушилин.Кроме того, учитывая огневой контроль всех дорог в город, для украинских войск в Артемовске создались "невыносимые условия, чтобы даже очень аккуратно перекинуть резервы, вывезти даже раненых", заключил врио главы ДНР. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861116310.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины