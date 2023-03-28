https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861141422.html
Пушилин заявил о почти полной зачистке промзоны в Артемовске
Пушилин заявил о почти полной зачистке промзоны в Артемовске - РИА Новости, 28.03.2023
Пушилин заявил о почти полной зачистке промзоны в Артемовске
Российские войска практически полностью зачистили промзону Артемовска, украинские подразделения отступили и закрепились в административном здании Артемовского... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:11
2023-03-28T10:11
2023-03-28T14:21
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские войска практически полностью зачистили промзону Артемовска, украинские подразделения отступили и закрепились в административном здании Артемовского завода по переработке металлов (АЗОМ), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Важно было на самом заводе зачистить промзону. И практически об этом можно уже говорить. Там ребята добивают боевиков, это одиночные группы. Противник сейчас переместился на ранее подготовленные позиции за пределами завода в админздании", — сказал руководитель республики.Украинские войска пытаются затянуть освобождение города российской армией, но у них нет резервов, способных переломить ситуацию, указал Пушилин.Кроме того, учитывая огневой контроль всех дорог в город, для украинских войск в Артемовске создались "невыносимые условия, чтобы даже очень аккуратно перекинуть резервы, вывезти даже раненых", заключил врио главы ДНР. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861116310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил о почти полной зачистке промзоны в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин заявил о практически полной зачистке промзоны в Артемовске
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Российские войска практически полностью зачистили промзону Артемовска, украинские подразделения отступили и закрепились в административном здании Артемовского завода по переработке металлов (АЗОМ), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
.
"Важно было на самом заводе зачистить промзону. И практически об этом можно уже говорить. Там ребята добивают боевиков, это одиночные группы. Противник сейчас переместился на ранее подготовленные позиции за пределами завода в админздании", — сказал руководитель республики.
Иностранцы собирают информацию о ситуации в Артемовске, заявили в ЛНР
Украинские войска пытаются затянуть освобождение города российской армией, но у них нет резервов, способных переломить ситуацию, указал Пушилин.
Кроме того, учитывая огневой контроль всех дорог в город, для украинских войск в Артемовске создались "невыносимые условия, чтобы даже очень аккуратно перекинуть резервы, вывезти даже раненых", заключил врио главы ДНР.
Артемовский завод по обработке цветных металлов — бывший завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга, построен в 1954 году. Занимает большую территорию в центре города Артемовск. Предприятие проектировали с учетом возможного ядерного конфликта, оно имеет сеть подземных коммуникаций.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.