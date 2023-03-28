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Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева, заявил Марочко - РИА Новости, 28.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 28.03.2023 (обновлено: 09:02 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861113492.html
Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева, заявил Марочко
Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева, заявил Марочко - РИА Новости, 28.03.2023
Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева, заявил Марочко
Морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр отказываться принимать тела погибших из-за больших потерь среди личного состава украинских силовиков под... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T07:37
2023-03-28T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
артемовский
киев
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 28 мар — РИА Новости. Морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр отказываться принимать тела погибших из-за больших потерь среди личного состава украинских силовиков под Артемовском, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники."Ввиду исчерпания ресурсов моргов и плюсовых температур, в населенном пункте Часов Яр медицинские учреждения отказываются принимать тела и направляют "бригады 200" в более крупные населенные пункты", — рассказал Марочко.По его словам, из-за этого увеличилось время транспортировки тел погибших и ощущается нехватка транспортных средств и людей, занимающихся перевозкой. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вари­ант названия города — Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транс­портный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230328/yug-1861108256.html
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артемовский
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в мире, артемовский, киев, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовский, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева, заявил Марочко

Марочко: морги в городе Часов Яр под Артемовском переполнены из-за больших потерь ВСУ

© AP Photo / LibkosМедики транспортируют украинского военного в районе Артемовска
Медики транспортируют украинского военного в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Libkos
Медики транспортируют украинского военного в районе Артемовска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 мар — РИА Новости. Морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр отказываться принимать тела погибших из-за больших потерь среди личного состава украинских силовиков под Артемовском, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"Ввиду исчерпания ресурсов моргов и плюсовых температур, в населенном пункте Часов Яр медицинские учреждения отказываются принимать тела и направляют "бригады 200" в более крупные населенные пункты", — рассказал Марочко.
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По его словам, из-за этого увеличилось время транспортировки тел погибших и ощущается нехватка транспортных средств и людей, занимающихся перевозкой.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вари­ант названия города — Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транс­портный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскийКиевЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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