https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861113492.html

Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева, заявил Марочко

Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева, заявил Марочко - РИА Новости, 28.03.2023

Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева, заявил Марочко

Морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр отказываться принимать тела погибших из-за больших потерь среди личного состава украинских силовиков под... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T07:37

2023-03-28T07:37

2023-03-28T09:02

специальная военная операция на украине

в мире

артемовский

киев

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 28 мар — РИА Новости. Морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр отказываться принимать тела погибших из-за больших потерь среди личного состава украинских силовиков под Артемовском, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники."Ввиду исчерпания ресурсов моргов и плюсовых температур, в населенном пункте Часов Яр медицинские учреждения отказываются принимать тела и направляют "бригады 200" в более крупные населенные пункты", — рассказал Марочко.По его словам, из-за этого увеличилось время транспортировки тел погибших и ощущается нехватка транспортных средств и людей, занимающихся перевозкой. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вари­ант названия города — Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транс­портный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230328/yug-1861108256.html

https://ria.ru/20230328/rls-1861108127.html

артемовский

киев

луганская народная республика

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в мире, артемовский, киев, луганская народная республика, андрей марочко