https://ria.ru/20230328/antonov-1861101528.html
Антонов упрекнул США в эксплуатации доктрины прав человека
Антонов упрекнул США в эксплуатации доктрины прав человека - РИА Новости, 28.03.2023
Антонов упрекнул США в эксплуатации доктрины прав человека
США следует отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, заявил в понедельник посол... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T02:14
2023-03-28T02:14
2023-03-28T02:25
в мире
сша
россия
анатолий антонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США следует отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Убежден, что пора отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования", - написал Антонов в статье для издания Newsweek, приуроченной к намеченному на 29-30 марта второму "Саммиту за демократию" под эгидой США. Как подчеркнул российский дипломат, в современном сложном и турбулентном мире "важно защитить и сохранить такие основополагающие принципы международного согласия, как суверенное равенство и невмешательство в чужие дела". По словам посла РФ, способность и моральное право Вашингтона навязывать свои каноны и образ жизни на фоне социально-экономических противоречий у себя дома вызывает множество вопросов. Антонов также обратил внимание, что под "зонтиком" продвижения демократических свобод США и их союзники продвигают тезис о необходимость закрыть "авторитарным" режимам доступ к передовым разработкам. Тем самым, указывает посол, западные союзники стремятся отрезать неугодные страны от прогресса. "Однако за такой риторикой стоит холодный расчет Вашингтона - стремление установить глобальный контроль за рынком инноваций, единолично распределять блага в угоду собственным интересам", - резюмировал посол РФ в США.
https://ria.ru/20230323/antonov-1859929106.html
https://ria.ru/20230316/antonov-1858179673.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов
Антонов упрекнул США в эксплуатации доктрины прав человека
Антонов: США нужно перестать использовать права человека во имя геополитических игр
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США следует отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Убежден, что пора отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования", - написал Антонов в статье для издания Newsweek, приуроченной к намеченному на 29-30 марта второму "Саммиту за демократию" под эгидой США.
Антонов: поставки Киеву снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон
Как подчеркнул российский дипломат, в современном сложном и турбулентном мире "важно защитить и сохранить такие основополагающие принципы международного согласия, как суверенное равенство и невмешательство в чужие дела".
«
"Это и стало бы настоящим проявлением демократии и позволило бы предотвратить сползание к хаосу. Россия к такой работе готова", - констатировал Антонов.
По словам посла РФ, способность и моральное право Вашингтона навязывать свои каноны и образ жизни на фоне социально-экономических противоречий у себя дома вызывает множество вопросов.
Антонов также обратил внимание, что под "зонтиком" продвижения демократических свобод США и их союзники продвигают тезис о необходимость закрыть "авторитарным" режимам доступ к передовым разработкам. Тем самым, указывает посол, западные союзники стремятся отрезать неугодные страны от прогресса.
"Однако за такой риторикой стоит холодный расчет Вашингтона - стремление установить глобальный контроль за рынком инноваций, единолично распределять блага в угоду собственным интересам", - резюмировал посол РФ в США.
Антонов: Россия контактирует с США для предотвращения возможных инцидентов