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Антонов упрекнул США в эксплуатации доктрины прав человека - РИА Новости, 28.03.2023
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02:14 28.03.2023 (обновлено: 02:25 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/antonov-1861101528.html
Антонов упрекнул США в эксплуатации доктрины прав человека
Антонов упрекнул США в эксплуатации доктрины прав человека - РИА Новости, 28.03.2023
Антонов упрекнул США в эксплуатации доктрины прав человека
США следует отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, заявил в понедельник посол... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T02:14
2023-03-28T02:25
в мире
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россия
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США следует отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Убежден, что пора отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования", - написал Антонов в статье для издания Newsweek, приуроченной к намеченному на 29-30 марта второму "Саммиту за демократию" под эгидой США. Как подчеркнул российский дипломат, в современном сложном и турбулентном мире "важно защитить и сохранить такие основополагающие принципы международного согласия, как суверенное равенство и невмешательство в чужие дела". По словам посла РФ, способность и моральное право Вашингтона навязывать свои каноны и образ жизни на фоне социально-экономических противоречий у себя дома вызывает множество вопросов. Антонов также обратил внимание, что под "зонтиком" продвижения демократических свобод США и их союзники продвигают тезис о необходимость закрыть "авторитарным" режимам доступ к передовым разработкам. Тем самым, указывает посол, западные союзники стремятся отрезать неугодные страны от прогресса. "Однако за такой риторикой стоит холодный расчет Вашингтона - стремление установить глобальный контроль за рынком инноваций, единолично распределять блага в угоду собственным интересам", - резюмировал посол РФ в США.
https://ria.ru/20230323/antonov-1859929106.html
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в мире, сша, россия, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов
Антонов упрекнул США в эксплуатации доктрины прав человека

Антонов: США нужно перестать использовать права человека во имя геополитических игр

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США следует отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Убежден, что пора отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования", - написал Антонов в статье для издания Newsweek, приуроченной к намеченному на 29-30 марта второму "Саммиту за демократию" под эгидой США.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Антонов: поставки Киеву снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон
23 марта, 04:45
Как подчеркнул российский дипломат, в современном сложном и турбулентном мире "важно защитить и сохранить такие основополагающие принципы международного согласия, как суверенное равенство и невмешательство в чужие дела".
«
"Это и стало бы настоящим проявлением демократии и позволило бы предотвратить сползание к хаосу. Россия к такой работе готова", - констатировал Антонов.
По словам посла РФ, способность и моральное право Вашингтона навязывать свои каноны и образ жизни на фоне социально-экономических противоречий у себя дома вызывает множество вопросов.
Антонов также обратил внимание, что под "зонтиком" продвижения демократических свобод США и их союзники продвигают тезис о необходимость закрыть "авторитарным" режимам доступ к передовым разработкам. Тем самым, указывает посол, западные союзники стремятся отрезать неугодные страны от прогресса.
"Однако за такой риторикой стоит холодный расчет Вашингтона - стремление установить глобальный контроль за рынком инноваций, единолично распределять блага в угоду собственным интересам", - резюмировал посол РФ в США.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Антонов: Россия контактирует с США для предотвращения возможных инцидентов
16 марта, 01:40
 
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