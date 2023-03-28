https://ria.ru/20230328/antonov-1861101528.html

Антонов упрекнул США в эксплуатации доктрины прав человека

Антонов упрекнул США в эксплуатации доктрины прав человека - РИА Новости, 28.03.2023

Антонов упрекнул США в эксплуатации доктрины прав человека

США следует отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, заявил в понедельник посол... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T02:14

2023-03-28T02:14

2023-03-28T02:25

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США следует отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Убежден, что пора отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования", - написал Антонов в статье для издания Newsweek, приуроченной к намеченному на 29-30 марта второму "Саммиту за демократию" под эгидой США. Как подчеркнул российский дипломат, в современном сложном и турбулентном мире "важно защитить и сохранить такие основополагающие принципы международного согласия, как суверенное равенство и невмешательство в чужие дела". По словам посла РФ, способность и моральное право Вашингтона навязывать свои каноны и образ жизни на фоне социально-экономических противоречий у себя дома вызывает множество вопросов. Антонов также обратил внимание, что под "зонтиком" продвижения демократических свобод США и их союзники продвигают тезис о необходимость закрыть "авторитарным" режимам доступ к передовым разработкам. Тем самым, указывает посол, западные союзники стремятся отрезать неугодные страны от прогресса. "Однако за такой риторикой стоит холодный расчет Вашингтона - стремление установить глобальный контроль за рынком инноваций, единолично распределять блага в угоду собственным интересам", - резюмировал посол РФ в США.

https://ria.ru/20230323/antonov-1859929106.html

https://ria.ru/20230316/antonov-1858179673.html

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в мире, сша, россия, анатолий антонов