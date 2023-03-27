https://ria.ru/20230327/zelenskiy-1861073457.html
В Запорожской области приезд Зеленского назвали турне самопиара
В Запорожской области приезд Зеленского назвали турне самопиара - РИА Новости, 27.03.2023
В Запорожской области приезд Зеленского назвали турне самопиара
Приезд Владимира Зеленского в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области является самозванщиной, местное население его ненавидит, заявил РИА... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T21:37
2023-03-27T21:37
2023-03-27T21:37
специальная военная операция на украине
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запорожская область
запорожье
киев
владимир рогов
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Приезд Владимира Зеленского в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области является самозванщиной, местное население его ненавидит, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В понедельник Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Зеленский, посещая прифронтовые регионы, продолжает свое турне самопиара на смерти украинцев в угоду западным интересам. Его приезд во временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье – самозванщина. Никто из местного населения Зеленского не звал и не ждал. Его там ненавидят. Именно поэтому во время приезда Зеленский был окружен большим числом своих вооруженных боевиков", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский боится жителей Запорожской области, так как понимает, что его воспринимают там как врага. "Жители Запорожья ждут освобождения города от украинской оккупации", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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в мире, запорожская область, запорожье, киев, владимир рогов, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Киев, Владимир Рогов, Владимир Зеленский
В Запорожской области приезд Зеленского назвали турне самопиара
Член ГСА Рогов: в Запорожье никто из местного населения Зеленского не звал и не ждал
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Приезд Владимира Зеленского в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области является самозванщиной, местное население его ненавидит, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В понедельник Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
"Зеленский, посещая прифронтовые регионы, продолжает свое турне самопиара на смерти украинцев в угоду западным интересам. Его приезд во временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье – самозванщина. Никто из местного населения Зеленского не звал и не ждал. Его там ненавидят. Именно поэтому во время приезда Зеленский был окружен большим числом своих вооруженных боевиков", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленский боится жителей Запорожской области, так как понимает, что его воспринимают там как врага.
"Жители Запорожья
ждут освобождения города от украинской оккупации", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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