https://ria.ru/20230327/zelenskiy-1861073457.html

В Запорожской области приезд Зеленского назвали турне самопиара

В Запорожской области приезд Зеленского назвали турне самопиара - РИА Новости, 27.03.2023

В Запорожской области приезд Зеленского назвали турне самопиара

Приезд Владимира Зеленского в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области является самозванщиной, местное население его ненавидит, заявил РИА... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T21:37

2023-03-27T21:37

2023-03-27T21:37

специальная военная операция на украине

в мире

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запорожье

киев

владимир рогов

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Приезд Владимира Зеленского в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области является самозванщиной, местное население его ненавидит, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В понедельник Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Зеленский, посещая прифронтовые регионы, продолжает свое турне самопиара на смерти украинцев в угоду западным интересам. Его приезд во временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье – самозванщина. Никто из местного населения Зеленского не звал и не ждал. Его там ненавидят. Именно поэтому во время приезда Зеленский был окружен большим числом своих вооруженных боевиков", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский боится жителей Запорожской области, так как понимает, что его воспринимают там как врага. "Жители Запорожья ждут освобождения города от украинской оккупации", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230327/shokolad-1861059570.html

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