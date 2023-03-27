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В США обратились к недовольным Зеленским украинцам - РИА Новости, 27.03.2023
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15:04 27.03.2023 (обновлено: 16:29 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/zelenskiy-1860955556.html
В США обратились к недовольным Зеленским украинцам
В США обратились к недовольным Зеленским украинцам - РИА Новости, 27.03.2023
В США обратились к недовольным Зеленским украинцам
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty посоветовал недовольным политикой Киева украинцам поднять РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:04
2023-03-27T16:29
в мире
сша
киев
владимир зеленский
скотт риттер
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty посоветовал недовольным политикой Киева украинцам поднять восстание против президента Владимира Зеленского."Сейчас многие украинцы недовольны тем, что происходит у них в стране. Почему вы сидите сложа руки и ничего не делаете? &lt;…&gt; Если вы разочарованы в правительстве Зеленского, то не бездействуйте", — призвал военный.Риттер провел параллель с историей США, напомнив о том, как американский народ восстал против британцев, борясь за свою свободу. По его мнению, украинцы должны последовать их примеру, учитывая свое тяжелое положение.Украинцам, которые не готовы отдавать свою жизнь ради Зеленского, идущего на поводу у Вашингтона, следует бороться за свои права, добавил разведчик.
https://ria.ru/20230326/zelenskiy-1860754249.html
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сша
киев
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в мире, сша, киев, владимир зеленский, скотт риттер, вашингтон (штат)
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вашингтон (штат)
В США обратились к недовольным Зеленским украинцам

Экс-разведчик ВС США Риттер призвал украинцев поднять восстание против Зеленского

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty посоветовал недовольным политикой Киева украинцам поднять восстание против президента Владимира Зеленского.
"Сейчас многие украинцы недовольны тем, что происходит у них в стране. Почему вы сидите сложа руки и ничего не делаете? <…> Если вы разочарованы в правительстве Зеленского, то не бездействуйте", — призвал военный.
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Риттер провел параллель с историей США, напомнив о том, как американский народ восстал против британцев, борясь за свою свободу. По его мнению, украинцы должны последовать их примеру, учитывая свое тяжелое положение.
Украинцам, которые не готовы отдавать свою жизнь ради Зеленского, идущего на поводу у Вашингтона, следует бороться за свои права, добавил разведчик.
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В миреСШАКиевВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВашингтон (штат)
 
 
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