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На Украине экс-судья получил 11 лет тюрьмы за взятку в 15 тысяч долларов - РИА Новости, 27.03.2023
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19:48 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/vzyatka-1861057502.html
На Украине экс-судья получил 11 лет тюрьмы за взятку в 15 тысяч долларов
На Украине экс-судья получил 11 лет тюрьмы за взятку в 15 тысяч долларов - РИА Новости, 27.03.2023
На Украине экс-судья получил 11 лет тюрьмы за взятку в 15 тысяч долларов
Высший антикоррупционный суд Украины приговорил бывшего судью города Днепропетровска к 11 годам лишения свободы за получение взятки в размере 15 тысяч долларов, РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:48
2023-03-27T19:48
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины приговорил бывшего судью города Днепропетровска к 11 годам лишения свободы за получение взятки в размере 15 тысяч долларов, сообщили в понедельник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. "Высший антикоррупционный суд 27 марта 2023 года огласил приговор, которым признал бывшего судью Бабушкинского районного суда Днепропетровска виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 368 УК Украины, а именно просьбе предоставить ему 30 тысяч долларов и фактическом получении 15 тысяч долларов неправомерной выгоды за вынесение судебного решения в уголовном производстве, которое находилось у него на рассмотрении", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале. По данным прокуратуры, суд назначил экс-судье наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.
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в мире, украина, днепропетровск
В мире, Украина, Днепропетровск
На Украине экс-судья получил 11 лет тюрьмы за взятку в 15 тысяч долларов

На Украине экс-судья получил 11 лет тюрьмы за получение взятки в 15 тысяч долларов

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины приговорил бывшего судью города Днепропетровска к 11 годам лишения свободы за получение взятки в размере 15 тысяч долларов, сообщили в понедельник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
"Высший антикоррупционный суд 27 марта 2023 года огласил приговор, которым признал бывшего судью Бабушкинского районного суда Днепропетровска виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 368 УК Украины, а именно просьбе предоставить ему 30 тысяч долларов и фактическом получении 15 тысяч долларов неправомерной выгоды за вынесение судебного решения в уголовном производстве, которое находилось у него на рассмотрении", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.
По данным прокуратуры, суд назначил экс-судье наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.
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