https://ria.ru/20230327/vzyatka-1861057502.html
На Украине экс-судья получил 11 лет тюрьмы за взятку в 15 тысяч долларов
На Украине экс-судья получил 11 лет тюрьмы за взятку в 15 тысяч долларов - РИА Новости, 27.03.2023
На Украине экс-судья получил 11 лет тюрьмы за взятку в 15 тысяч долларов
Высший антикоррупционный суд Украины приговорил бывшего судью города Днепропетровска к 11 годам лишения свободы за получение взятки в размере 15 тысяч долларов, РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:48
2023-03-27T19:48
2023-03-27T19:48
в мире
украина
днепропетровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:367:3000:1961_1920x0_80_0_0_d172bb1f640c1325ded83d79680ce71e.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины приговорил бывшего судью города Днепропетровска к 11 годам лишения свободы за получение взятки в размере 15 тысяч долларов, сообщили в понедельник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. "Высший антикоррупционный суд 27 марта 2023 года огласил приговор, которым признал бывшего судью Бабушкинского районного суда Днепропетровска виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 368 УК Украины, а именно просьбе предоставить ему 30 тысяч долларов и фактическом получении 15 тысяч долларов неправомерной выгоды за вынесение судебного решения в уголовном производстве, которое находилось у него на рассмотрении", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале. По данным прокуратуры, суд назначил экс-судье наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.
https://ria.ru/20230122/vzyatka-1846592884.html
украина
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровск
В мире, Украина, Днепропетровск
На Украине экс-судья получил 11 лет тюрьмы за взятку в 15 тысяч долларов
На Украине экс-судья получил 11 лет тюрьмы за получение взятки в 15 тысяч долларов