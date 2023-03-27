https://ria.ru/20230327/vzyatka-1861057502.html

На Украине экс-судья получил 11 лет тюрьмы за взятку в 15 тысяч долларов

На Украине экс-судья получил 11 лет тюрьмы за взятку в 15 тысяч долларов - РИА Новости, 27.03.2023

На Украине экс-судья получил 11 лет тюрьмы за взятку в 15 тысяч долларов

Высший антикоррупционный суд Украины приговорил бывшего судью города Днепропетровска к 11 годам лишения свободы за получение взятки в размере 15 тысяч долларов, РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:48

2023-03-27T19:48

2023-03-27T19:48

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины приговорил бывшего судью города Днепропетровска к 11 годам лишения свободы за получение взятки в размере 15 тысяч долларов, сообщили в понедельник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. "Высший антикоррупционный суд 27 марта 2023 года огласил приговор, которым признал бывшего судью Бабушкинского районного суда Днепропетровска виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 368 УК Украины, а именно просьбе предоставить ему 30 тысяч долларов и фактическом получении 15 тысяч долларов неправомерной выгоды за вынесение судебного решения в уголовном производстве, которое находилось у него на рассмотрении", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале. По данным прокуратуры, суд назначил экс-судье наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

https://ria.ru/20230122/vzyatka-1846592884.html

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