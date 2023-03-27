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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 27.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в понедельник вечером в поселке городского типа Шалыгино в Сумской области Украины. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:36
2023-03-27T18:36
2023-03-27T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в понедельник вечером в поселке городского типа Шалыгино в Сумской области Украины. "Сообщают о взрывах в … Шалыгино Сумской области", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Воздушная тревога в указанном регионе не объявлялась. Другие подробности не приводятся.
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в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Страна.ua: в Сумской области прогремели взрывы