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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 27.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в понедельник вечером в поселке городского типа Шалыгино в Сумской области Украины. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:36

2023-03-27T18:36

2023-03-27T18:37

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в понедельник вечером в поселке городского типа Шалыгино в Сумской области Украины. "Сообщают о взрывах в … Шалыгино Сумской области", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Воздушная тревога в указанном регионе не объявлялась. Другие подробности не приводятся.

сумская область

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в мире, сумская область, украина