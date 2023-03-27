Рейтинг@Mail.ru
Власти США обращаются с Венгрией как с противником, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 27.03.2023 (обновлено: 01:22 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/vengriya-1860800659.html
Власти США обращаются с Венгрией как с противником, заявил Сийярто
Власти США обращаются с Венгрией как с противником, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.03.2023
Власти США обращаются с Венгрией как с противником, заявил Сийярто
Власти США позиционируют себя как "недружественный союзник" по отношению к Венгрии и ведут себя с ней как с противником, поскольку Будапешт отстаивает... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T00:39
2023-03-27T01:22
в мире
венгрия
будапешт
сша
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg
БУДАПЕШТ, 27 мар - РИА Новости. Власти США позиционируют себя как "недружественный союзник" по отношению к Венгрии и ведут себя с ней как с противником, поскольку Будапешт отстаивает национальные интересы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Нынешнее правительство США позиционирует себя как, ну, скажем, не дружественный союзник по отношению к нам. Смотрят на нас как на противников. Мы не считаем США противником, потому что США - друг Венгрии. Мы союзники. Но нынешнее правительство позиционирует нас как противников", - сказал Сийярто в интервью голландскому телеканалу NPO. По его словам, такая позиция США связана с тем, что в Венгрии у власти "консервативное, патриотичное, правое правительство, которое очень мощно представляет национальные интересы и не готово принимать суждения и указания из-за рубежа, и нынешней администрации это не нравится". Отвечая на вопрос об отношениях Венгрии и России, Сийярто сказал, что Будапешт "не усиливает связи с Россией", а "продолжает диалог и рациональное сотрудничество" с Москвой в сфере энергетики, потому что "без России сейчас было бы физически невозможно снабдить страну достаточным количеством энергоресурсов". По его словам, после начала российской спецоперации на Украине отношения Венгрии и России "были сужены до очень прагматических областей, главным образом, к энергетической", но отказаться от отношений с Москвой Будапешт не может. Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Сийярто ранее заявлял, что Венгрии надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" неизбирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
https://ria.ru/20230323/uran-1860194067.html
https://ria.ru/20230322/gaz-1859866891.html
венгрия
будапешт
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_42c213e2ec3a8bc884823c746fe7566d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, будапешт, сша, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Будапешт, США, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
Власти США обращаются с Венгрией как с противником, заявил Сийярто

Сийярто: США позиционируют себя как недружественный союзник по отношению к Венгрии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 27 мар - РИА Новости. Власти США позиционируют себя как "недружественный союзник" по отношению к Венгрии и ведут себя с ней как с противником, поскольку Будапешт отстаивает национальные интересы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Нынешнее правительство США позиционирует себя как, ну, скажем, не дружественный союзник по отношению к нам. Смотрят на нас как на противников. Мы не считаем США противником, потому что США - друг Венгрии. Мы союзники. Но нынешнее правительство позиционирует нас как противников", - сказал Сийярто в интервью голландскому телеканалу NPO.
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В Венгрии раскритиковали решение Лондона отправить Киеву снаряды с ураном
23 марта, 19:27
По его словам, такая позиция США связана с тем, что в Венгрии у власти "консервативное, патриотичное, правое правительство, которое очень мощно представляет национальные интересы и не готово принимать суждения и указания из-за рубежа, и нынешней администрации это не нравится".
Отвечая на вопрос об отношениях Венгрии и России, Сийярто сказал, что Будапешт "не усиливает связи с Россией", а "продолжает диалог и рациональное сотрудничество" с Москвой в сфере энергетики, потому что "без России сейчас было бы физически невозможно снабдить страну достаточным количеством энергоресурсов".
По его словам, после начала российской спецоперации на Украине отношения Венгрии и России "были сужены до очень прагматических областей, главным образом, к энергетической", но отказаться от отношений с Москвой Будапешт не может.
Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это.
Сийярто ранее заявлял, что Венгрии надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" неизбирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Венгрия не может обойтись без российского газа, заявил Сийярто
22 марта, 18:09
 
В миреВенгрияБудапештСШАПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала