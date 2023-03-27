https://ria.ru/20230327/vengriya-1860800659.html

Власти США обращаются с Венгрией как с противником, заявил Сийярто

Власти США обращаются с Венгрией как с противником, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.03.2023

Власти США обращаются с Венгрией как с противником, заявил Сийярто

Власти США позиционируют себя как "недружественный союзник" по отношению к Венгрии и ведут себя с ней как с противником, поскольку Будапешт отстаивает... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T00:39

2023-03-27T00:39

2023-03-27T01:22

в мире

венгрия

будапешт

сша

петер сийярто

виктор орбан

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 27 мар - РИА Новости. Власти США позиционируют себя как "недружественный союзник" по отношению к Венгрии и ведут себя с ней как с противником, поскольку Будапешт отстаивает национальные интересы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Нынешнее правительство США позиционирует себя как, ну, скажем, не дружественный союзник по отношению к нам. Смотрят на нас как на противников. Мы не считаем США противником, потому что США - друг Венгрии. Мы союзники. Но нынешнее правительство позиционирует нас как противников", - сказал Сийярто в интервью голландскому телеканалу NPO. По его словам, такая позиция США связана с тем, что в Венгрии у власти "консервативное, патриотичное, правое правительство, которое очень мощно представляет национальные интересы и не готово принимать суждения и указания из-за рубежа, и нынешней администрации это не нравится". Отвечая на вопрос об отношениях Венгрии и России, Сийярто сказал, что Будапешт "не усиливает связи с Россией", а "продолжает диалог и рациональное сотрудничество" с Москвой в сфере энергетики, потому что "без России сейчас было бы физически невозможно снабдить страну достаточным количеством энергоресурсов". По его словам, после начала российской спецоперации на Украине отношения Венгрии и России "были сужены до очень прагматических областей, главным образом, к энергетической", но отказаться от отношений с Москвой Будапешт не может. Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Сийярто ранее заявлял, что Венгрии надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" неизбирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.

https://ria.ru/20230323/uran-1860194067.html

https://ria.ru/20230322/gaz-1859866891.html

венгрия

будапешт

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в мире, венгрия, будапешт, сша, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз