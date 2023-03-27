https://ria.ru/20230327/upts-1860951470.html

Украина призвала ООН воздержаться от политических оценок ситуации с УПЦ

Украина призвала ООН воздержаться от политических оценок ситуации с УПЦ - РИА Новости, 27.03.2023

Украина призвала ООН воздержаться от политических оценок ситуации с УПЦ

Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал отчет управления верховного комиссара ООН по правам человека и призвал воздержаться от "политических... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:51

2023-03-27T14:51

2023-03-27T14:51

религия

украина

россия

олег николенко

оон

украинская православная церковь

в мире

религия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал отчет управления верховного комиссара ООН по правам человека и призвал воздержаться от "политических оценок" действий Киева в отношении канонической Украинской православной церкви. Ранее отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата сообщил, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении Украинской православной церкви. "Украина - демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность. Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах", - написал Николенко в Facebook*.Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230326/goneniya-1860743048.html

https://ria.ru/20230325/lavra-1860615216.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, олег николенко, оон, украинская православная церковь, в мире, религия, православная церковь украины (пцу)