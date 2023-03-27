Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro
ДАМАСК, 27 мар – РИА Новости. Студенты Факультета информации Дамасского университета в Сирии стали слушателями мастер-класса SputnikPro на тему фейковых новостей и их влияния на современные медиа. Для студентов в онлайн-формате выступили глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и заместитель директора Главной дирекции информации Виктория Поликарпова.
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"В контексте фейк ньюз перед нами сегодня стоят множество проблем: это и виртуальность нашего сегодняшнего сознания – мы принимаем за чистую монету все, что подается нам в сети интернет; и тиражирование фейков – они живут в пространстве интернета, даже если были удалены автором. Кроме того, фейки зачастую затрагивают нашу сферу чувств, наши эмоции, что дает возможность манипулировать аудиторией", – подчеркнула Виктория в своем выступлении.
© Фото : Дамасский университетУниверситет Дамаска впервые стал участником SputnikPro
© Фото : Дамасский университет
Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro
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"Лекция Sputnik, на мой взгляд, была замечательной и нашла живой отклик в умах и сердцах студентов. Проблема фейковых новостей особенно актуальна теперь, когда от разного рода слухов и дезинформации страдали и страдают жители как России, так и Сирии", – отметил заместитель декана факультета информации Дамасского университета Мухаммад Аль-Омар.
Лекция организована в рамках цикла образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", который проводит медиагруппа "Россия сегодня" в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
© Фото : Дамасский университетУниверситет Дамаска впервые стал участником SputnikPro
© Фото : Дамасский университет
Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro
Дамасский университет — высшее государственное образовательное учреждение в Дамаске, старейший университет Сирии, входит в Федерацию университетов исламского мира. Университет предлагает образовательные программы всех уровней, включая программы стажировок для зарубежных студентов.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.