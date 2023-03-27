Рейтинг@Mail.ru
Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/universitet-1860992162.html
Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro
Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro - РИА Новости, 27.03.2023
Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro
Студенты Факультета информации Дамасского университета в Сирии стали слушателями мастер-класса SputnikPro на тему фейковых новостей и их влияния на современные... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:30
2023-03-27T16:30
дамаск (город)
сирия
россия
фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова
sputnik
миа "россия сегодня"
новости агентства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860979757_0:240:3078:1971_1920x0_80_0_0_eb7750a13bcc1f831f79397ceb72311f.jpg
ДАМАСК, 27 мар – РИА Новости. Студенты Факультета информации Дамасского университета в Сирии стали слушателями мастер-класса SputnikPro на тему фейковых новостей и их влияния на современные медиа. Для студентов в онлайн-формате выступили глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и заместитель директора Главной дирекции информации Виктория Поликарпова.Лекция организована в рамках цикла образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", который проводит медиагруппа "Россия сегодня" в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Дамасский университет — высшее государственное образовательное учреждение в Дамаске, старейший университет Сирии, входит в Федерацию университетов исламского мира. Университет предлагает образовательные программы всех уровней, включая программы стажировок для зарубежных студентов.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
https://ria.ru/20230307/gambiya-1856426992.html
дамаск (город)
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860979757_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7ad6eb50cf95e11335b28e3ab09968ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дамаск (город), сирия, россия, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, sputnik, миа "россия сегодня", новости агентства
Дамаск (город), Сирия, Россия, Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Sputnik, МИА "Россия сегодня", Новости агентства

Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro

© РИА Новости / Нина ЗотинаУниверситет Дамаска впервые стал участником SputnikPro
Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 27 мар – РИА Новости. Студенты Факультета информации Дамасского университета в Сирии стали слушателями мастер-класса SputnikPro на тему фейковых новостей и их влияния на современные медиа. Для студентов в онлайн-формате выступили глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и заместитель директора Главной дирекции информации Виктория Поликарпова.
«
"В контексте фейк ньюз перед нами сегодня стоят множество проблем: это и виртуальность нашего сегодняшнего сознания – мы принимаем за чистую монету все, что подается нам в сети интернет; и тиражирование фейков – они живут в пространстве интернета, даже если были удалены автором. Кроме того, фейки зачастую затрагивают нашу сферу чувств, наши эмоции, что дает возможность манипулировать аудиторией", – подчеркнула Виктория в своем выступлении.
© Фото : Дамасский университетУниверситет Дамаска впервые стал участником SputnikPro
Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Дамасский университет
Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro
«
"Лекция Sputnik, на мой взгляд, была замечательной и нашла живой отклик в умах и сердцах студентов. Проблема фейковых новостей особенно актуальна теперь, когда от разного рода слухов и дезинформации страдали и страдают жители как России, так и Сирии", – отметил заместитель декана факультета информации Дамасского университета Мухаммад Аль-Омар.
Лекция организована в рамках цикла образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", который проводит медиагруппа "Россия сегодня" в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
© Фото : Дамасский университетУниверситет Дамаска впервые стал участником SputnikPro
Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Дамасский университет
Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro
Дамасский университет высшее государственное образовательное учреждение в Дамаске, старейший университет Сирии, входит в Федерацию университетов исламского мира. Университет предлагает образовательные программы всех уровней, включая программы стажировок для зарубежных студентов.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
Международное информационное агентство и радио Sputnik провело мастер-класс SputnikPro для Гамбийского информационного агентства - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Гамбия стала новой точкой проекта SputnikPro
7 марта, 15:45
 
Дамаск (город)СирияРоссияФонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. ГорчаковаSputnikМИА "Россия сегодня"Новости агентства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала