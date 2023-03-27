https://ria.ru/20230327/universitet-1860992162.html

Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro

Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro - РИА Новости, 27.03.2023

Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro

Студенты Факультета информации Дамасского университета в Сирии стали слушателями мастер-класса SputnikPro на тему фейковых новостей и их влияния на современные... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:30

2023-03-27T16:30

2023-03-27T16:30

дамаск (город)

сирия

россия

фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова

sputnik

миа "россия сегодня"

новости агентства

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ДАМАСК, 27 мар – РИА Новости. Студенты Факультета информации Дамасского университета в Сирии стали слушателями мастер-класса SputnikPro на тему фейковых новостей и их влияния на современные медиа. Для студентов в онлайн-формате выступили глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и заместитель директора Главной дирекции информации Виктория Поликарпова.Лекция организована в рамках цикла образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", который проводит медиагруппа "Россия сегодня" в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Дамасский университет — высшее государственное образовательное учреждение в Дамаске, старейший университет Сирии, входит в Федерацию университетов исламского мира. Университет предлагает образовательные программы всех уровней, включая программы стажировок для зарубежных студентов.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.

https://ria.ru/20230307/gambiya-1856426992.html

дамаск (город)

сирия

россия

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дамаск (город), сирия, россия, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, sputnik, миа "россия сегодня", новости агентства