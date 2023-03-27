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В Омске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки и ее сына - РИА Новости, 27.03.2023
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16:23 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860987894.html
В Омске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки и ее сына
В Омске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки и ее сына - РИА Новости, 27.03.2023
В Омске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки и ее сына
Житель Омска, которого обвиняют в убийстве 85-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына, арестован, сообщили в пресс-службе СУ СК по Омской области. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:23
2023-03-27T16:23
происшествия
омская область
омск
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 27 мар - РИА Новости. Житель Омска, которого обвиняют в убийстве 85-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына, арестован, сообщили в пресс-службе СУ СК по Омской области. Уточняется, что об убийстве стало известно после обращения в полицию родственницы 85-летней женщины. Она сообщила, что пенсионерка, которая обычно не уходит из дома, два дня не выходила на связь. Также пропал и 57-летний сын женщины. Полицейские осмотрели дом пенсионерки дважды, и только со второй попытки нашли погреб, вход в который был заставлен мебелью. В нем они обнаружили тела женщины и ее сына. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Под подозрение попал 37-летний сосед убитой женщины. "Куйбышевским районным судом Омска удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца 37-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве пенсионерки и ее сына. Основанием для избрания такой меры пресечения послужило то, что обвиняемым совершено особо тяжкое дерзкое преступление", - сообщили в пресс-службе ведомства. Пресс-служба областной прокуратуры подчеркивает, что после убийства мужчина пытался скрыть следы преступления. По мнению следователей, находясь на свободе, он может скрыться от суда. Расследование уголовного дела продолжается. Отмечается, что ход расследования находится на контроле прокуратуры Омской области. По информации источников в силовых структурах, мужчина похитил у пенсионерки телевизор, который стоил 8 тысяч рублей. Омич спрятал его под потолочную плитку в салоне красоты своей супруги, сообщил источник.
https://ria.ru/20230325/ubiystvo-1860608667.html
омская область
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происшествия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки и ее сына

СК: в Омске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки и ее сына

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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ОМСК, 27 мар - РИА Новости. Житель Омска, которого обвиняют в убийстве 85-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына, арестован, сообщили в пресс-службе СУ СК по Омской области.
Уточняется, что об убийстве стало известно после обращения в полицию родственницы 85-летней женщины. Она сообщила, что пенсионерка, которая обычно не уходит из дома, два дня не выходила на связь. Также пропал и 57-летний сын женщины. Полицейские осмотрели дом пенсионерки дважды, и только со второй попытки нашли погреб, вход в который был заставлен мебелью. В нем они обнаружили тела женщины и ее сына. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Под подозрение попал 37-летний сосед убитой женщины.
"Куйбышевским районным судом Омска удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца 37-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве пенсионерки и ее сына. Основанием для избрания такой меры пресечения послужило то, что обвиняемым совершено особо тяжкое дерзкое преступление", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Пресс-служба областной прокуратуры подчеркивает, что после убийства мужчина пытался скрыть следы преступления. По мнению следователей, находясь на свободе, он может скрыться от суда. Расследование уголовного дела продолжается. Отмечается, что ход расследования находится на контроле прокуратуры Омской области.
По информации источников в силовых структурах, мужчина похитил у пенсионерки телевизор, который стоил 8 тысяч рублей. Омич спрятал его под потолочную плитку в салоне красоты своей супруги, сообщил источник.
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