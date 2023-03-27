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Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против России - РИА Новости, 27.03.2023
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02:41 27.03.2023 (обновлено: 03:15 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/trebovaniya-1860805830.html
Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против России
Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против России - РИА Новости, 27.03.2023
Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против России
Требования стран Запада в адрес Белграда ввести антироссийские санкции несправедливы, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью Kurir. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T02:41
2023-03-27T03:15
белград (город)
сербия
россия
александр вучич
ивица дачич
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Требования стран Запада в адрес Белграда ввести антироссийские санкции несправедливы, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью Kurir.Он подчеркнул, что требования Запада несправедливы к Белграду, так как многие поддержавшие санкции страны увеличили товарооборот с Россией как раз во время введения ограничительных мер.Кроме того, отметил политик, отказ Сербии вводить антироссийские санкции соответствует экономическим интересам государства, ее суверенитету и территориальной целостности. Также министр заявил, что Белград выступает против введения каких-либо рестрикций, так как сербы сами сталкивались с этим "несправедливым опытом и знают, что это значит".Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и постарается продержаться без введения санкций против Москвы "сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать антироссийские ограничительные меры.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. ЕС ввел в действие уже десять пакетов рестрикций, последний из которых оценивается в 11,4 миллиарда евро. При этом, по данным Евросоюза, экспорт в Россию сократился почти наполовину по сравнению с 2021 годом, а импорт из нее — практически на 60 процентов.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам президента, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20230318/konflikt-1858787145.html
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белград (город), сербия, россия, александр вучич, ивица дачич
Белград (город), Сербия, Россия, Александр Вучич, Ивица Дачич
Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против России

Глава МИД Сербии Дачич: требования Запада ввести санкции против России несправедливы

© AP Photo / Darko VojinovicФлаг Сербии в Белграде
Флаг Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаг Сербии в Белграде. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Требования стран Запада в адрес Белграда ввести антироссийские санкции несправедливы, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью Kurir.
«

"Сербия не вводила санкции против России, и <...> объем внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился, в то время как в некоторых странах Запада, которые ввели санкции, он увеличился", — прокомментировал политик.

Он подчеркнул, что требования Запада несправедливы к Белграду, так как многие поддержавшие санкции страны увеличили товарооборот с Россией как раз во время введения ограничительных мер.
Кроме того, отметил политик, отказ Сербии вводить антироссийские санкции соответствует экономическим интересам государства, ее суверенитету и территориальной целостности. Также министр заявил, что Белград выступает против введения каких-либо рестрикций, так как сербы сами сталкивались с этим "несправедливым опытом и знают, что это значит".
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После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. ЕС ввел в действие уже десять пакетов рестрикций, последний из которых оценивается в 11,4 миллиарда евро. При этом, по данным Евросоюза, экспорт в Россию сократился почти наполовину по сравнению с 2021 годом, а импорт из нее — практически на 60 процентов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам президента, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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