https://ria.ru/20230327/trebovaniya-1860805830.html

Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против России

Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против России - РИА Новости, 27.03.2023

Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против России

Требования стран Запада в адрес Белграда ввести антироссийские санкции несправедливы, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью Kurir. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T02:41

2023-03-27T02:41

2023-03-27T03:15

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россия

александр вучич

ивица дачич

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Требования стран Запада в адрес Белграда ввести антироссийские санкции несправедливы, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью Kurir.Он подчеркнул, что требования Запада несправедливы к Белграду, так как многие поддержавшие санкции страны увеличили товарооборот с Россией как раз во время введения ограничительных мер.Кроме того, отметил политик, отказ Сербии вводить антироссийские санкции соответствует экономическим интересам государства, ее суверенитету и территориальной целостности. Также министр заявил, что Белград выступает против введения каких-либо рестрикций, так как сербы сами сталкивались с этим "несправедливым опытом и знают, что это значит".Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и постарается продержаться без введения санкций против Москвы "сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать антироссийские ограничительные меры.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. ЕС ввел в действие уже десять пакетов рестрикций, последний из которых оценивается в 11,4 миллиарда евро. При этом, по данным Евросоюза, экспорт в Россию сократился почти наполовину по сравнению с 2021 годом, а импорт из нее — практически на 60 процентов.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам президента, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230318/konflikt-1858787145.html

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859501446.html

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белград (город), сербия, россия, александр вучич, ивица дачич