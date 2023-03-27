Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против России
Глава МИД Сербии Дачич: требования Запада ввести санкции против России несправедливы
© AP Photo / Darko VojinovicФлаг Сербии в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаг Сербии в Белграде. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Требования стран Запада в адрес Белграда ввести антироссийские санкции несправедливы, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью Kurir.
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"Сербия не вводила санкции против России, и <...> объем внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился, в то время как в некоторых странах Запада, которые ввели санкции, он увеличился", — прокомментировал политик.
Он подчеркнул, что требования Запада несправедливы к Белграду, так как многие поддержавшие санкции страны увеличили товарооборот с Россией как раз во время введения ограничительных мер.
Кроме того, отметил политик, отказ Сербии вводить антироссийские санкции соответствует экономическим интересам государства, ее суверенитету и территориальной целостности. Также министр заявил, что Белград выступает против введения каких-либо рестрикций, так как сербы сами сталкивались с этим "несправедливым опытом и знают, что это значит".
Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и постарается продержаться без введения санкций против Москвы "сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать антироссийские ограничительные меры.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. ЕС ввел в действие уже десять пакетов рестрикций, последний из которых оценивается в 11,4 миллиарда евро. При этом, по данным Евросоюза, экспорт в Россию сократился почти наполовину по сравнению с 2021 годом, а импорт из нее — практически на 60 процентов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам президента, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.