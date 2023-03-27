https://ria.ru/20230327/strategiya-1861064148.html

Times утверждает, что стратегия США по Украине могла стать более жесткой

Times утверждает, что стратегия США по Украине могла стать более жесткой - РИА Новости, 27.03.2023

Times утверждает, что стратегия США по Украине могла стать более жесткой

США могут ужесточить свою стратегию в конфликте на Украине, чтобы киевские власти получили возможность вернуть утраченные территории, пишет британская газета... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T20:32

2023-03-27T20:32

2023-03-27T21:58

в мире

сша

украина

россия

джо байден

владимир путин

ллойд остин

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. США могут ужесточить свою стратегию в конфликте на Украине, чтобы киевские власти получили возможность вернуть утраченные территории, пишет британская газета Times со ссылкой на неназванного американского чиновника."Теперь эта стратегия может стать более жесткой", — говорится в публикации.Как пояснил источник издания, раньше Соединенные Штаты не стремились добиться "поражения России" как такового, их основная цель заключалась в оказании помощи Украине для защиты от "агрессии".Сейчас, по данным американского чиновника, ситуация изменилась: Вашингтон выступает за победу киевского режима и возвращение ему всех утраченных территорий. При этом Россия не намерена отдавать новые регионы.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России прошли 23-27 сентября прошлого года. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав страны. Позже глава государства подписал соответствующие федеральные законы.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230320/ukraina-1859040342.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, джо байден, владимир путин, ллойд остин, пентагон