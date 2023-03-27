https://ria.ru/20230327/strategiya-1861064148.html
Times утверждает, что стратегия США по Украине могла стать более жесткой
Times утверждает, что стратегия США по Украине могла стать более жесткой - РИА Новости, 27.03.2023
Times утверждает, что стратегия США по Украине могла стать более жесткой
США могут ужесточить свою стратегию в конфликте на Украине, чтобы киевские власти получили возможность вернуть утраченные территории, пишет британская газета... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T20:32
2023-03-27T20:32
2023-03-27T21:58
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. США могут ужесточить свою стратегию в конфликте на Украине, чтобы киевские власти получили возможность вернуть утраченные территории, пишет британская газета Times со ссылкой на неназванного американского чиновника."Теперь эта стратегия может стать более жесткой", — говорится в публикации.Как пояснил источник издания, раньше Соединенные Штаты не стремились добиться "поражения России" как такового, их основная цель заключалась в оказании помощи Украине для защиты от "агрессии".Сейчас, по данным американского чиновника, ситуация изменилась: Вашингтон выступает за победу киевского режима и возвращение ему всех утраченных территорий. При этом Россия не намерена отдавать новые регионы.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России прошли 23-27 сентября прошлого года. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав страны. Позже глава государства подписал соответствующие федеральные законы.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, владимир путин, ллойд остин, пентагон
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Ллойд Остин, Пентагон, Специальная военная операция на Украине
Times утверждает, что стратегия США по Украине могла стать более жесткой
Times: США могут ужесточить стратегию по Украине ради возвращения Киеву территорий