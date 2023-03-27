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Патрушев: США поиздеваются над другими странами на саммите за демократию - РИА Новости, 27.03.2023
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09:44 27.03.2023 (обновлено: 09:45 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/ssha-1860835669.html
Патрушев: США поиздеваются над другими странами на саммите за демократию
Патрушев: США поиздеваются над другими странами на саммите за демократию - РИА Новости, 27.03.2023
Патрушев: США поиздеваются над другими странами на саммите за демократию
США на инициированном ими втором "саммит за демократию", который пройдет на этой неделе, будут просто издеваться над странами, чей суверенитет и народовластие... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:44
2023-03-27T09:45
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США на инициированном ими втором "саммит за демократию", который пройдет на этой неделе, будут просто издеваться над странами, чей суверенитет и народовластие Вашингтон же и попрал, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". Он спрогнозировал, что Вашингтон будет декларировать на саммите. "В адрес геополитических противников с трибуны озвучат заведомо лживые обвинения в военных преступлениях и коррупции, но, как обычно, закроют глаза на реальные акты геноцида и финансовые махинации, совершаемые с одобрения Белого дома", - сказал Патрушев. "Прозвучат обещания приложить усилия, чтобы накормить голодающих и вызволить из тюрем несправедливо осужденных", - добавил он. Однако США умолчат, что в американских тюрьмах находится около пятой части всех заключенных в мире, в том числе осужденных на несколько пожизненных сроков, отметил секретарь Совбеза РФ. "С особым рвением станут отстаивать права сексуальных меньшинств и навязывать всему миру "зеленую повестку", усугубляя энергетический кризис в странах-сателлитах", - полагает Патрушев. Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.
https://ria.ru/20230327/ssha-1860834931.html
https://ria.ru/20230321/propaganda-1859475876.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, николай патрушев
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Николай Патрушев
Патрушев: США поиздеваются над другими странами на саммите за демократию

Патрушев: на саммите за демократию США поиздеваются над теми, чей суверенитет попрали

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США на инициированном ими втором "саммит за демократию", который пройдет на этой неделе, будут просто издеваться над странами, чей суверенитет и народовластие Вашингтон же и попрал, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Патрушев заявил, что политику США формируют корпорации
09:39
Он спрогнозировал, что Вашингтон будет декларировать на саммите.
"В адрес геополитических противников с трибуны озвучат заведомо лживые обвинения в военных преступлениях и коррупции, но, как обычно, закроют глаза на реальные акты геноцида и финансовые махинации, совершаемые с одобрения Белого дома", - сказал Патрушев. "Прозвучат обещания приложить усилия, чтобы накормить голодающих и вызволить из тюрем несправедливо осужденных", - добавил он. Однако США умолчат, что в американских тюрьмах находится около пятой части всех заключенных в мире, в том числе осужденных на несколько пожизненных сроков, отметил секретарь Совбеза РФ.
"С особым рвением станут отстаивать права сексуальных меньшинств и навязывать всему миру "зеленую повестку", усугубляя энергетический кризис в странах-сателлитах", - полагает Патрушев.
Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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21 марта, 14:25
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияНиколай Патрушев
 
 
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