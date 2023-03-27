https://ria.ru/20230327/ssha-1860835669.html

Патрушев: США поиздеваются над другими странами на саммите за демократию

Патрушев: США поиздеваются над другими странами на саммите за демократию - РИА Новости, 27.03.2023

Патрушев: США поиздеваются над другими странами на саммите за демократию

США на инициированном ими втором "саммит за демократию", который пройдет на этой неделе, будут просто издеваться над странами, чей суверенитет и народовластие... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:44

2023-03-27T09:44

2023-03-27T09:45

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США на инициированном ими втором "саммит за демократию", который пройдет на этой неделе, будут просто издеваться над странами, чей суверенитет и народовластие Вашингтон же и попрал, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". Он спрогнозировал, что Вашингтон будет декларировать на саммите. "В адрес геополитических противников с трибуны озвучат заведомо лживые обвинения в военных преступлениях и коррупции, но, как обычно, закроют глаза на реальные акты геноцида и финансовые махинации, совершаемые с одобрения Белого дома", - сказал Патрушев. "Прозвучат обещания приложить усилия, чтобы накормить голодающих и вызволить из тюрем несправедливо осужденных", - добавил он. Однако США умолчат, что в американских тюрьмах находится около пятой части всех заключенных в мире, в том числе осужденных на несколько пожизненных сроков, отметил секретарь Совбеза РФ. "С особым рвением станут отстаивать права сексуальных меньшинств и навязывать всему миру "зеленую повестку", усугубляя энергетический кризис в странах-сателлитах", - полагает Патрушев. Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.

https://ria.ru/20230327/ssha-1860834931.html

https://ria.ru/20230321/propaganda-1859475876.html

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, вашингтон (штат), россия, николай патрушев