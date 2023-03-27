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Санкции не заставят Минск действовать вопреки нацинтересам, заявил МИД - РИА Новости, 27.03.2023
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15:22 27.03.2023 (обновлено: 15:32 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/sanktsii-1860961033.html
Санкции не заставят Минск действовать вопреки нацинтересам, заявил МИД
Санкции не заставят Минск действовать вопреки нацинтересам, заявил МИД - РИА Новости, 27.03.2023
Санкции не заставят Минск действовать вопреки нацинтересам, заявил МИД
МИД Белоруссии на фоне новых санкций США заявил, что никакие ограничения и угрозы не заставят Минск сойти с намеченного курса и действовать вопреки национальным РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:22
2023-03-27T15:32
в мире
александр лукашенко
boeing 737
белоруссия
санкции
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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. МИД Белоруссии на фоне новых санкций США заявил, что никакие ограничения и угрозы не заставят Минск сойти с намеченного курса и действовать вопреки национальным интересам страны.Ранее, как следует из опубликованного перечня американского минфина, США ввели санкции против ряда физических и юридических лиц из Белоруссии, включая БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ), самолет Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко. В санкционный список также внесены руководство и члены ЦИК."Республика Беларусь была, есть и будет суверенным государством, проводящим независимую внешнюю политику. И никакие санкции, ограничения и угрозы не заставят нас сойти с намеченного курса и действовать вопреки нашим национальным интересам", - говорится в комментарии пресс-службы белорусского МИД, поступившем в РИА Новости.Там отметили, что, по большому счету, решение американских властей не стало неожиданностью для белорусской стороны. "Сложно ожидать чего-то другого от страны, которая по инерции позиционирует себя вершителем мировых судеб, продолжает верить в собственную исключительность, непогрешимость и безнаказанность", - добавили в пресс-службе.При этом подчеркивается, что "показательно другое". "Введение санкций против успешных гражданских предприятий Беларуси – концентрированное выражение лицемерия администрации США, представители которой при каждом удобном случае любят заявлять о "поддержке" белорусского народа", - отмечается в комментарии.В МИД Белоруссии высказали сомнение, что "тысячи простых тружеников заводов-флагманов мечтали о такой иностранной помощи и поддержке в виде абсолютно незаконных и безосновательных санкций"."В то же время мы убеждены, что коллективы МАЗа и БелАЗа, уже имеющие значительный опыт работы в условиях санкционного давления, успешно справятся с любыми новыми вызовами. Как показывает реальная жизнь, любые попытки экономически изолировать и удушить нашу страну изначально обречены на провал", - подчеркивается в комментарии пресс-службы.
https://ria.ru/20230327/sanktsii-1860819339.html
https://ria.ru/20230327/sg-1860963933.html
https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860755350.html
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в мире, александр лукашенко, boeing 737, белоруссия, санкции
В мире, Александр Лукашенко, Boeing 737, Белоруссия, Санкции
Санкции не заставят Минск действовать вопреки нацинтересам, заявил МИД

МИД Белоруссии: никакие санкции не заставят Минск действовать вопреки нацинтересам

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. МИД Белоруссии на фоне новых санкций США заявил, что никакие ограничения и угрозы не заставят Минск сойти с намеченного курса и действовать вопреки национальным интересам страны.
Ранее, как следует из опубликованного перечня американского минфина, США ввели санкции против ряда физических и юридических лиц из Белоруссии, включая БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ), самолет Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко. В санкционный список также внесены руководство и члены ЦИК.
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"Республика Беларусь была, есть и будет суверенным государством, проводящим независимую внешнюю политику. И никакие санкции, ограничения и угрозы не заставят нас сойти с намеченного курса и действовать вопреки нашим национальным интересам", - говорится в комментарии пресс-службы белорусского МИД, поступившем в РИА Новости.
Там отметили, что, по большому счету, решение американских властей не стало неожиданностью для белорусской стороны. "Сложно ожидать чего-то другого от страны, которая по инерции позиционирует себя вершителем мировых судеб, продолжает верить в собственную исключительность, непогрешимость и безнаказанность", - добавили в пресс-службе.
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При этом подчеркивается, что "показательно другое". "Введение санкций против успешных гражданских предприятий Беларуси – концентрированное выражение лицемерия администрации США, представители которой при каждом удобном случае любят заявлять о "поддержке" белорусского народа", - отмечается в комментарии.
В МИД Белоруссии высказали сомнение, что "тысячи простых тружеников заводов-флагманов мечтали о такой иностранной помощи и поддержке в виде абсолютно незаконных и безосновательных санкций".
"В то же время мы убеждены, что коллективы МАЗа и БелАЗа, уже имеющие значительный опыт работы в условиях санкционного давления, успешно справятся с любыми новыми вызовами. Как показывает реальная жизнь, любые попытки экономически изолировать и удушить нашу страну изначально обречены на провал", - подчеркивается в комментарии пресс-службы.
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