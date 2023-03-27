https://ria.ru/20230327/rossiya-1860938049.html
Россия извлекла уроки из распада СССР, заявил Патрушев
Россия извлекла уроки из распада СССР, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
Россия извлекла уроки из распада СССР, заявил Патрушев
После распада СССР Россия провела "работу над ошибками" и сейчас может обеспечить как свою внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне, заявил в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:13
2023-03-27T14:13
2023-03-27T14:13
россия
ссср
сша
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. После распада СССР Россия провела "работу над ошибками" и сейчас может обеспечить как свою внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В интервью "Российской газете" он напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 "Задачи в отношении России". По содержанию и духу тот документ от 18 августа 1948 года носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия – по сути, на все времена и всевозможные варианты развития событий.
https://ria.ru/20221230/sssr-1835239039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, сша, николай патрушев, безопасность
Россия, СССР, США, Николай Патрушев, Безопасность
Россия извлекла уроки из распада СССР, заявил Патрушев
Патрушев: Россия извлекла уроки из распада СССР и сможет обеспечить свою безопасность