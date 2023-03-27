https://ria.ru/20230327/rossiya-1860938049.html

Россия извлекла уроки из распада СССР, заявил Патрушев

Россия извлекла уроки из распада СССР, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023

Россия извлекла уроки из распада СССР, заявил Патрушев

После распада СССР Россия провела "работу над ошибками" и сейчас может обеспечить как свою внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне, заявил в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:13

2023-03-27T14:13

2023-03-27T14:13

россия

ссср

сша

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. После распада СССР Россия провела "работу над ошибками" и сейчас может обеспечить как свою внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В интервью "Российской газете" он напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 "Задачи в отношении России". По содержанию и духу тот документ от 18 августа 1948 года носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия – по сути, на все времена и всевозможные варианты развития событий.

https://ria.ru/20221230/sssr-1835239039.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ссср, сша, николай патрушев, безопасность