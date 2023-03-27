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Россия извлекла уроки из распада СССР, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
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14:13 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/rossiya-1860938049.html
Россия извлекла уроки из распада СССР, заявил Патрушев
Россия извлекла уроки из распада СССР, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
Россия извлекла уроки из распада СССР, заявил Патрушев
После распада СССР Россия провела "работу над ошибками" и сейчас может обеспечить как свою внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне, заявил в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:13
2023-03-27T14:13
россия
ссср
сша
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. После распада СССР Россия провела "работу над ошибками" и сейчас может обеспечить как свою внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В интервью "Российской газете" он напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 "Задачи в отношении России". По содержанию и духу тот документ от 18 августа 1948 года носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия – по сути, на все времена и всевозможные варианты развития событий.
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россия, ссср, сша, николай патрушев, безопасность
Россия, СССР, США, Николай Патрушев, Безопасность
Россия извлекла уроки из распада СССР, заявил Патрушев

Патрушев: Россия извлекла уроки из распада СССР и сможет обеспечить свою безопасность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. После распада СССР Россия провела "работу над ошибками" и сейчас может обеспечить как свою внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В интервью "Российской газете" он напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 "Задачи в отношении России". По содержанию и духу тот документ от 18 августа 1948 года носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия – по сути, на все времена и всевозможные варианты развития событий.
«
"С распадом Советского Союза у Запада возникла эйфория. Однако длилась она недолго, так как в России сделали работу над ошибками. Сегодня наша страна может обеспечить не только внутреннюю стабильность, но и безопасность своего народа от угроз извне", - подчеркнул Патрушев.
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РоссияСССРСШАНиколай ПатрушевБезопасность
 
 
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