https://ria.ru/20230327/restorany-1860821061.html

Российский мясной ресторан снова вошел в рейтинг лучших в мире

Российский мясной ресторан снова вошел в рейтинг лучших в мире - РИА Новости, 27.03.2023

Российский мясной ресторан снова вошел в рейтинг лучших в мире

Московский ресторан 800°С Contemporary вновь вошел в рейтинг World’s 101 Best Steak Restaurants 2022, заняв 46 место. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:28

2023-03-27T12:28

2023-03-27T12:28

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

рестораны

еда

еда - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769668946_0:168:1920:1248_1920x0_80_0_0_86836ce294da403f944306dda789f30b.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Московский ресторан 800°С Contemporary вновь вошел в рейтинг World’s 101 Best Steak Restaurants 2022, заняв 46 место.Это ежегодная престижная премия отмечает лучшие стейк-хаусы мира. Первые места в этом году заняли Parrilla Don Julio (Буэнос-Айрес, Аргентина), Hawksmoor (Лондон, Великобритания), American Cut Steakhouse Tribeca (Нью-Йорк, США), Carcasse (Коксейде, Бельгия), El Capricho (Хименес де Хамус, Испания).Столичный стейкхаус не первый раз попадает в число лучших и постоянно улучшает свои позиции. Так, в 2021 году он занял 83 место, а в прошлом – поднялся на 55-е."Бренд-шеф проекта Сергей Балашов провел три месяца в легендарном мишленовском ресторане Beefbar в Монако, обмениваясь опытом с командой заведения под руководством Тьерри Палудетто. а в 2022 году провел месяц в ресторане Leña Madrid, обладателя звезды Michelin, у легендарного Шефа Дани Гарсиа", - рассказывают на сайте ресторана.Напомним, в марте прошлого года о приостановке своих проектов в России объявил гид Michelin. В сентябре стало известно, что российские шеф-повара - Владимир Мухин, братья Иван и Сергей Березуцкие, а также Анатолий Казаков, – ранее отмеченные рейтингом THE BEST CHEF AWARDS, в 2022 году в него не попали. При этом в 2021-м Владимир Мухин оказался в топ-10 и занял девятую строчку.

https://ria.ru/20230316/vino-1858229117.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, рестораны, еда, еда - туризм