https://ria.ru/20230327/restorany-1860821061.html
Российский мясной ресторан снова вошел в рейтинг лучших в мире
Российский мясной ресторан снова вошел в рейтинг лучших в мире - РИА Новости, 27.03.2023
Российский мясной ресторан снова вошел в рейтинг лучших в мире
Московский ресторан 800°С Contemporary вновь вошел в рейтинг World’s 101 Best Steak Restaurants 2022, заняв 46 место. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:28
2023-03-27T12:28
2023-03-27T12:28
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Московский ресторан 800°С Contemporary вновь вошел в рейтинг World’s 101 Best Steak Restaurants 2022, заняв 46 место.Это ежегодная престижная премия отмечает лучшие стейк-хаусы мира. Первые места в этом году заняли Parrilla Don Julio (Буэнос-Айрес, Аргентина), Hawksmoor (Лондон, Великобритания), American Cut Steakhouse Tribeca (Нью-Йорк, США), Carcasse (Коксейде, Бельгия), El Capricho (Хименес де Хамус, Испания).Столичный стейкхаус не первый раз попадает в число лучших и постоянно улучшает свои позиции. Так, в 2021 году он занял 83 место, а в прошлом – поднялся на 55-е."Бренд-шеф проекта Сергей Балашов провел три месяца в легендарном мишленовском ресторане Beefbar в Монако, обмениваясь опытом с командой заведения под руководством Тьерри Палудетто. а в 2022 году провел месяц в ресторане Leña Madrid, обладателя звезды Michelin, у легендарного Шефа Дани Гарсиа", - рассказывают на сайте ресторана.Напомним, в марте прошлого года о приостановке своих проектов в России объявил гид Michelin. В сентябре стало известно, что российские шеф-повара - Владимир Мухин, братья Иван и Сергей Березуцкие, а также Анатолий Казаков, – ранее отмеченные рейтингом THE BEST CHEF AWARDS, в 2022 году в него не попали. При этом в 2021-м Владимир Мухин оказался в топ-10 и занял девятую строчку.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Российский мясной ресторан снова вошел в рейтинг лучших в мире
Российский мясной ресторан занял 46 место в рейтинге World’s 101 Best Steak Restaurants
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости
. Московский ресторан 800°С Contemporary вновь вошел
в рейтинг World’s 101 Best Steak Restaurants 2022, заняв 46 место.
Это ежегодная престижная премия отмечает лучшие стейк-хаусы мира. Первые места в этом году заняли Parrilla Don Julio (Буэнос-Айрес, Аргентина), Hawksmoor (Лондон, Великобритания), American Cut Steakhouse Tribeca (Нью-Йорк, США), Carcasse (Коксейде, Бельгия), El Capricho (Хименес де Хамус, Испания).
Столичный стейкхаус не первый раз попадает
в число лучших и постоянно улучшает свои позиции. Так, в 2021 году он занял 83 место, а в прошлом – поднялся на 55-е.
"Бренд-шеф проекта Сергей Балашов провел три месяца в легендарном мишленовском ресторане Beefbar в Монако, обмениваясь опытом с командой заведения под руководством Тьерри Палудетто. а в 2022 году провел месяц в ресторане Leña Madrid, обладателя звезды Michelin, у легендарного Шефа Дани Гарсиа", - рассказывают на сайте ресторана.
Напомним, в марте прошлого года о приостановке своих проектов в России объявил
гид Michelin. В сентябре стало известно, что российские шеф-повара - Владимир Мухин, братья Иван и Сергей Березуцкие, а также Анатолий Казаков, – ранее отмеченные рейтингом THE BEST CHEF AWARDS, в 2022 году в него не попали
. При этом в 2021-м Владимир Мухин оказался в топ-10 и занял девятую строчку.
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