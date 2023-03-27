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МЧС ввело особый противопожарный режим в трех регионах страны - РИА Новости, 27.03.2023
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13:56 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/pozhar-1860931879.html
МЧС ввело особый противопожарный режим в трех регионах страны
МЧС ввело особый противопожарный режим в трех регионах страны - РИА Новости, 27.03.2023
МЧС ввело особый противопожарный режим в трех регионах страны
Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение лесов и въезд в них техники, введен в трех регионах России, в двух из них он... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:56
2023-03-27T13:56
россия
калининградская область
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
забайкальский край
хабаровский край
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение лесов и въезд в них техники, введен в трех регионах России, в двух из них он действует частично, сообщает МЧС РФ. "Особый противопожарный режим действует на всей территории Калининградской области, частично введен в Забайкальском и Хабаровском краях", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, на прошлой неделе в регионах страны было выявлено более 3 тысяч термических точек. Наибольшее количество возгораний отмечается на территории Астраханской области, Бурятии, Дагестана и Забайкальского края.
https://ria.ru/20230326/pozhar-1860682787.html
россия
калининградская область
астраханская область
забайкальский край
хабаровский край
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россия, калининградская область, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, хабаровский край
Россия, Калининградская область, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Забайкальский край, Хабаровский край
МЧС ввело особый противопожарный режим в трех регионах страны

МЧС: особый противопожарный режим введен в Калининградской области и еще двух регионах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение лесов и въезд в них техники, введен в трех регионах России, в двух из них он действует частично, сообщает МЧС РФ.
"Особый противопожарный режим действует на всей территории Калининградской области, частично введен в Забайкальском и Хабаровском краях", - говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ, на прошлой неделе в регионах страны было выявлено более 3 тысяч термических точек. Наибольшее количество возгораний отмечается на территории Астраханской области, Бурятии, Дагестана и Забайкальского края.
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РоссияКалининградская областьАстраханская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Забайкальский крайХабаровский край
 
 
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