https://ria.ru/20230327/novosibirsk-1860927537.html
Новосибирск получит дополнительные средства на ремонт дорог
Новосибирск получит дополнительные средства на ремонт дорог - РИА Новости, 27.03.2023
Новосибирск получит дополнительные средства на ремонт дорог
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил направить Новосибирску дополнительные средства на ремонт дорог, сообщает в понедельник региональное... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:44
2023-03-27T13:44
2023-03-27T14:34
жкх
новосибирск
кольцово
новосибирская область
андрей травников
толмачево (аэропорт)
россия
экономика
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НОВОСИБИРСК, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил направить Новосибирску дополнительные средства на ремонт дорог, сообщает в понедельник региональное правительство. "Мы уже в течение многих лет каждый год по мере исполнения бюджета к первым поправкам, обычно в апреле-мае, находим возможность добавить городу Новосибирску дополнительные финансовые ресурсы на ремонт улиц. Это без учета того, что, возможно, в течение года будут дополнительные федеральные поступления – речь идет только о первых траншах из областного бюджета. В этом году мы не будем менять традиции", - сказал губернатор на оперативном совещании. С учетом того, что сезон дорожных работ стартует уже в апреле, глава региона попросил областной минтранс и мэрию оперативно согласовать подходы и объекты, на которые будут направлены дополнительные деньги из областного бюджета. На совещании министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский доложил, что в целом в текущем году развитие автомобильных дорог в регионе будет идти по нескольким направлениям. Так, продолжится приведение в нормативное состояние дорог в муниципальных образованиях области, общая протяженность отремонтированных участков превысит 156,8 километра. В том числе в Новосибирске будут отремонтированы улицы Ипподромская, Трикотажная, Учительская, Толмачевская, Большая, Народная, Кропоткина, Софийская, проспекты Строителей и Морской, а также другие объекты общей протяженностью около 50 километров. Подчеркивается, что завершение в текущем году строительства автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" обеспечит бесперебойное транспортное сообщение наукограда Кольцово с Новосибирском, сократит расстояния проезда к центу коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов", а также разгрузит улично-дорожную сеть наукограда Кольцово. Кроме того, в 2023 году завершается строительство четвертого моста через Обь. Отмечается, что реализация объекта позволит обеспечить прямой выход на автомобильную дорогу федерального значения Р-254 "Иртыш" и международный аэропорт "Толмачево".
https://ria.ru/20230322/novosibirsk-1859684178.html
https://ria.ru/20230327/doroga-1860879703.html
https://ria.ru/20230324/shtraf-1860476325.html
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жкх, новосибирск, кольцово, новосибирская область, андрей травников, толмачево (аэропорт), россия, экономика
ЖКХ, Новосибирск, Кольцово, Новосибирская область, Андрей Травников, Толмачево (аэропорт), Россия, Экономика