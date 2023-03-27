https://ria.ru/20230327/netanyakhu-1860882588.html
Нетаньяху приостановит судебную реформу, спровоцировавшую беспорядки
Нетаньяху приостановит судебную реформу, спровоцировавшую беспорядки - РИА Новости, 27.03.2023
Нетаньяху приостановит судебную реформу, спровоцировавшую беспорядки
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил партнерам по коалиции о приостановке судебной реформы, сообщила телерадиокомпания КАН. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:49
2023-03-27T11:49
2023-03-27T15:09
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил партнерам по коалиции о приостановке судебной реформы, сообщила телерадиокомпания КАН.По данным журналистов, главный идеолог инициативы — министр юстиции Ярив Левин осознал, что "другого выбора нет". Как утверждается, ему осталось убедить в этом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира — одного из самых ультраправых членов кабмина.Предложенный правительством Нетаньяху пакет законов значительно ограничивает полномочия Верховного суда и дает правительству контроль над назначением судей. Специальная комиссия кнессета одобрила его ко второму и третьему чтениям.Законопроект, принятый в первом чтении 15 марта, получил неофициальное название "закон Дери 2.0" за то, что потенциально прокладывает путь к возвращению бывшего министра внутренних дел Арье Дери, отстраненного премьером после соответствующего решения Верховного суда в связи с предыдущими судимостями.Протесты против реформы не утихают в Израиле двенадцатую неделю подряд. По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек.Новую волну демонстраций спровоцировала отставка главы израильского Минобороны Йоава Галанта, который стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, выступившим против принятия новых законов. Ранее различные группы резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) писали открытые письма правительству с требованиями остановить реформу и отказывались от службы в резерве.
https://ria.ru/20230326/ierusalim-1860793912.html
https://ria.ru/20230327/izrail-1860856893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху приостановит судебную реформу, спровоцировавшую беспорядки
Нетаньяху заявил партнерам по коалиции, что приостановит судебную реформу
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил партнерам по коалиции о приостановке судебной реформы, сообщила телерадиокомпания КАН.
По данным журналистов, главный идеолог инициативы — министр юстиции Ярив Левин
осознал, что "другого выбора нет". Как утверждается, ему осталось убедить в этом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира — одного из самых ультраправых членов кабмина.
Тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции Нетаньяху
Предложенный правительством Нетаньяху
пакет законов значительно ограничивает полномочия Верховного суда и дает правительству контроль над назначением судей. Специальная комиссия кнессета
одобрила его ко второму и третьему чтениям.
Законопроект, принятый в первом чтении 15 марта, получил неофициальное название "закон Дери 2.0" за то, что потенциально прокладывает путь к возвращению бывшего министра внутренних дел Арье Дери, отстраненного премьером после соответствующего решения Верховного суда в связи с предыдущими судимостями.
Протесты против реформы не утихают в Израиле двенадцатую неделю подряд. По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек.
Новую волну демонстраций спровоцировала отставка главы израильского Минобороны Йоава Галанта, который стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, выступившим против принятия новых законов. Ранее различные группы резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) писали открытые письма правительству с требованиями остановить реформу и отказывались от службы в резерве.
В Израиле врачи объявили о приостановке работы системы здравоохранения