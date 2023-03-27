Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху приостановит судебную реформу, спровоцировавшую беспорядки - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 27.03.2023 (обновлено: 15:09 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/netanyakhu-1860882588.html
Нетаньяху приостановит судебную реформу, спровоцировавшую беспорядки
Нетаньяху приостановит судебную реформу, спровоцировавшую беспорядки - РИА Новости, 27.03.2023
Нетаньяху приостановит судебную реформу, спровоцировавшую беспорядки
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил партнерам по коалиции о приостановке судебной реформы, сообщила телерадиокомпания КАН. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:49
2023-03-27T15:09
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_651d58fe1fe088377943c46a88d0c4c3.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил партнерам по коалиции о приостановке судебной реформы, сообщила телерадиокомпания КАН.По данным журналистов, главный идеолог инициативы — министр юстиции Ярив Левин осознал, что "другого выбора нет". Как утверждается, ему осталось убедить в этом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира — одного из самых ультраправых членов кабмина.Предложенный правительством Нетаньяху пакет законов значительно ограничивает полномочия Верховного суда и дает правительству контроль над назначением судей. Специальная комиссия кнессета одобрила его ко второму и третьему чтениям.Законопроект, принятый в первом чтении 15 марта, получил неофициальное название "закон Дери 2.0" за то, что потенциально прокладывает путь к возвращению бывшего министра внутренних дел Арье Дери, отстраненного премьером после соответствующего решения Верховного суда в связи с предыдущими судимостями.Протесты против реформы не утихают в Израиле двенадцатую неделю подряд. По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек.Новую волну демонстраций спровоцировала отставка главы израильского Минобороны Йоава Галанта, который стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, выступившим против принятия новых законов. Ранее различные группы резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) писали открытые письма правительству с требованиями остановить реформу и отказывались от службы в резерве.
https://ria.ru/20230326/ierusalim-1860793912.html
https://ria.ru/20230327/izrail-1860856893.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c22f59d3791559a89df938ff3acb5dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху приостановит судебную реформу, спровоцировавшую беспорядки

Нетаньяху заявил партнерам по коалиции, что приостановит судебную реформу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил партнерам по коалиции о приостановке судебной реформы, сообщила телерадиокомпания КАН.
По данным журналистов, главный идеолог инициативы — министр юстиции Ярив Левин осознал, что "другого выбора нет". Как утверждается, ему осталось убедить в этом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира — одного из самых ультраправых членов кабмина.
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции Нетаньяху
26 марта, 23:22
Предложенный правительством Нетаньяху пакет законов значительно ограничивает полномочия Верховного суда и дает правительству контроль над назначением судей. Специальная комиссия кнессета одобрила его ко второму и третьему чтениям.
Законопроект, принятый в первом чтении 15 марта, получил неофициальное название "закон Дери 2.0" за то, что потенциально прокладывает путь к возвращению бывшего министра внутренних дел Арье Дери, отстраненного премьером после соответствующего решения Верховного суда в связи с предыдущими судимостями.
Протесты против реформы не утихают в Израиле двенадцатую неделю подряд. По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек.
Новую волну демонстраций спровоцировала отставка главы израильского Минобороны Йоава Галанта, который стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, выступившим против принятия новых законов. Ранее различные группы резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) писали открытые письма правительству с требованиями остановить реформу и отказывались от службы в резерве.
Девушка с флагами Израиля - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В Израиле врачи объявили о приостановке работы системы здравоохранения
Вчера, 10:51
 
В миреИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала