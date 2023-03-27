В ДНР объяснили, почему иностранные наемники редко попадают в плен
Гагин: иностранные наемники редко попадают в плен, потому что не участвуют в боях
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Иностранные наемники редко попадают в плен, потому что не участвуют в открытых боях, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
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"Они стараются держаться на второй линии обороны, не вступать в открытые конфликты и огневые контакты. Соответственно, они считают, что это должны делать сами украинцы", — отметил он.
По его словам, в последнее время среди украинских пленных практически нет иностранных наемников.
"По всей линии фронта с самого лета в эфире появлялись то английская речь, то польская, то грузинская. Поляков и грузин там очень много, существенное количество. Это, скорее всего, военнослужащие своих стран, которые камуфлируются под наемников. Такое часто практикуют страны НАТО", — заявил Гагин.
Как сообщали в Минобороны, в минувшее воскресенье в боях за Авдеевку российская авиация уничтожила группу боевиков, на форме которых были польские и грузинские нашивки.
Авдеевка — один из основных укрепрайонов на территории ДНР, который пока что остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ постоянно обстреливают жилые дома в Донецке.
В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.