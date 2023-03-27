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В ДНР объяснили, почему иностранные наемники редко попадают в плен - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 27.03.2023 (обновлено: 16:35 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/naemniki-1860919353.html
В ДНР объяснили, почему иностранные наемники редко попадают в плен
В ДНР объяснили, почему иностранные наемники редко попадают в плен - РИА Новости, 27.03.2023
В ДНР объяснили, почему иностранные наемники редко попадают в плен
Иностранные наемники редко попадают в плен, потому что не участвуют в открытых боях, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:14
2023-03-27T16:35
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
ян гагин
нато
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Иностранные наемники редко попадают в плен, потому что не участвуют в открытых боях, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в последнее время среди украинских пленных практически нет иностранных наемников."По всей линии фронта с самого лета в эфире появлялись то английская речь, то польская, то грузинская. Поляков и грузин там очень много, существенное количество. Это, скорее всего, военнослужащие своих стран, которые камуфлируются под наемников. Такое часто практикуют страны НАТО", — заявил Гагин.Как сообщали в Минобороны, в минувшее воскресенье в боях за Авдеевку российская авиация уничтожила группу боевиков, на форме которых были польские и грузинские нашивки.В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
https://ria.ru/20230325/naemniki-1860593044.html
https://ria.ru/20230324/naemnik-1860501595.html
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин, нато, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ян Гагин, НАТО, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Авдеевка
В ДНР объяснили, почему иностранные наемники редко попадают в плен

Гагин: иностранные наемники редко попадают в плен, потому что не участвуют в боях

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Иностранные наемники редко попадают в плен, потому что не участвуют в открытых боях, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Они стараются держаться на второй линии обороны, не вступать в открытые конфликты и огневые контакты. Соответственно, они считают, что это должны делать сами украинцы", — отметил он.

По его словам, в последнее время среди украинских пленных практически нет иностранных наемников.
"По всей линии фронта с самого лета в эфире появлялись то английская речь, то польская, то грузинская. Поляков и грузин там очень много, существенное количество. Это, скорее всего, военнослужащие своих стран, которые камуфлируются под наемников. Такое часто практикуют страны НАТО", — заявил Гагин.
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Как сообщали в Минобороны, в минувшее воскресенье в боях за Авдеевку российская авиация уничтожила группу боевиков, на форме которых были польские и грузинские нашивки.

Авдеевка — один из основных укрепрайонов на территории ДНР, который пока что остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ постоянно обстреливают жилые дома в Донецке.

В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЯн ГагинНАТОВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныАвдеевка
 
 
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