https://ria.ru/20230327/naemniki-1860919353.html

В ДНР объяснили, почему иностранные наемники редко попадают в плен

В ДНР объяснили, почему иностранные наемники редко попадают в плен - РИА Новости, 27.03.2023

В ДНР объяснили, почему иностранные наемники редко попадают в плен

Иностранные наемники редко попадают в плен, потому что не участвуют в открытых боях, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:14

2023-03-27T13:14

2023-03-27T16:35

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

ян гагин

нато

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Иностранные наемники редко попадают в плен, потому что не участвуют в открытых боях, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в последнее время среди украинских пленных практически нет иностранных наемников."По всей линии фронта с самого лета в эфире появлялись то английская речь, то польская, то грузинская. Поляков и грузин там очень много, существенное количество. Это, скорее всего, военнослужащие своих стран, которые камуфлируются под наемников. Такое часто практикуют страны НАТО", — заявил Гагин.Как сообщали в Минобороны, в минувшее воскресенье в боях за Авдеевку российская авиация уничтожила группу боевиков, на форме которых были польские и грузинские нашивки.В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.

https://ria.ru/20230325/naemniki-1860593044.html

https://ria.ru/20230324/naemnik-1860501595.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин, нато, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, авдеевка