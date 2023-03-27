https://ria.ru/20230327/muzyka-1860913893.html

В Иркутской области во время ссоры из-за громкой музыки застрелили мужчину

В Иркутской области во время ссоры из-за громкой музыки застрелили мужчину - РИА Новости, 27.03.2023

В Иркутской области во время ссоры из-за громкой музыки застрелили мужчину

В поселке Моты Иркутской области застрелили мужчину, который возмутился по поводу громкой музыки в машине и вышел к компании молодых людей с ружьем, сообщает... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:02

2023-03-27T13:02

2023-03-27T13:02

происшествия

иркутская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668150_0:25:3355:1912_1920x0_80_0_0_b0fba32d8444a6521d888f047f8330a2.jpg

ИРКУТСК, 27 мар - РИА Новости. В поселке Моты Иркутской области застрелили мужчину, который возмутился по поводу громкой музыки в машине и вышел к компании молодых людей с ружьем, сообщает СУСК РФ по региону. Уточняется, что после обнаружения в поселке Моты трупа 62-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье "Убийство". По версии следствия, инцидент произошел утром 24 марта на улице Садовой. "Мужчина, вооруженный ружьем, сделал замечание компании молодых людей по поводу громко играющей в машине музыки. В ходе ссоры 18-летний фигурант выхватил у потерпевшего ружье и произвел один выстрел ему в ногу, после чего с места преступления скрылся, разобрав оружие и спрятав его в лесном массиве", - говорится в сообщении. Мужчина от полученной раны скончался. Отмечается, что молодого человека задержали, следствие ходатайствует перед судом о его заключении под стражу.

https://ria.ru/20230327/dagestan-1860903270.html

https://ria.ru/20230327/mariupol-1860869273.html

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутская область, россия