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В Иркутской области во время ссоры из-за громкой музыки застрелили мужчину - РИА Новости, 27.03.2023
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13:02 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/muzyka-1860913893.html
В Иркутской области во время ссоры из-за громкой музыки застрелили мужчину
В Иркутской области во время ссоры из-за громкой музыки застрелили мужчину - РИА Новости, 27.03.2023
В Иркутской области во время ссоры из-за громкой музыки застрелили мужчину
В поселке Моты Иркутской области застрелили мужчину, который возмутился по поводу громкой музыки в машине и вышел к компании молодых людей с ружьем, сообщает... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:02
2023-03-27T13:02
происшествия
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 27 мар - РИА Новости. В поселке Моты Иркутской области застрелили мужчину, который возмутился по поводу громкой музыки в машине и вышел к компании молодых людей с ружьем, сообщает СУСК РФ по региону. Уточняется, что после обнаружения в поселке Моты трупа 62-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье "Убийство". По версии следствия, инцидент произошел утром 24 марта на улице Садовой. "Мужчина, вооруженный ружьем, сделал замечание компании молодых людей по поводу громко играющей в машине музыки. В ходе ссоры 18-летний фигурант выхватил у потерпевшего ружье и произвел один выстрел ему в ногу, после чего с места преступления скрылся, разобрав оружие и спрятав его в лесном массиве", - говорится в сообщении. Мужчина от полученной раны скончался. Отмечается, что молодого человека задержали, следствие ходатайствует перед судом о его заключении под стражу.
https://ria.ru/20230327/dagestan-1860903270.html
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происшествия, иркутская область, россия
Происшествия, Иркутская область, Россия
В Иркутской области во время ссоры из-за громкой музыки застрелили мужчину

В иркутском поселке Моты застрелили мужчину, который возмутился громкой музыкой у молодежи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
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ИРКУТСК, 27 мар - РИА Новости. В поселке Моты Иркутской области застрелили мужчину, который возмутился по поводу громкой музыки в машине и вышел к компании молодых людей с ружьем, сообщает СУСК РФ по региону.
Уточняется, что после обнаружения в поселке Моты трупа 62-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье "Убийство". По версии следствия, инцидент произошел утром 24 марта на улице Садовой.
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"Мужчина, вооруженный ружьем, сделал замечание компании молодых людей по поводу громко играющей в машине музыки. В ходе ссоры 18-летний фигурант выхватил у потерпевшего ружье и произвел один выстрел ему в ногу, после чего с места преступления скрылся, разобрав оружие и спрятав его в лесном массиве", - говорится в сообщении.
Мужчина от полученной раны скончался. Отмечается, что молодого человека задержали, следствие ходатайствует перед судом о его заключении под стражу.
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