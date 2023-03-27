https://ria.ru/20230327/muzyka-1860913893.html
В Иркутской области во время ссоры из-за громкой музыки застрелили мужчину
В Иркутской области во время ссоры из-за громкой музыки застрелили мужчину - РИА Новости, 27.03.2023
В Иркутской области во время ссоры из-за громкой музыки застрелили мужчину
В поселке Моты Иркутской области застрелили мужчину, который возмутился по поводу громкой музыки в машине и вышел к компании молодых людей с ружьем, сообщает... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:02
2023-03-27T13:02
2023-03-27T13:02
происшествия
иркутская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668150_0:25:3355:1912_1920x0_80_0_0_b0fba32d8444a6521d888f047f8330a2.jpg
ИРКУТСК, 27 мар - РИА Новости. В поселке Моты Иркутской области застрелили мужчину, который возмутился по поводу громкой музыки в машине и вышел к компании молодых людей с ружьем, сообщает СУСК РФ по региону. Уточняется, что после обнаружения в поселке Моты трупа 62-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье "Убийство". По версии следствия, инцидент произошел утром 24 марта на улице Садовой. "Мужчина, вооруженный ружьем, сделал замечание компании молодых людей по поводу громко играющей в машине музыки. В ходе ссоры 18-летний фигурант выхватил у потерпевшего ружье и произвел один выстрел ему в ногу, после чего с места преступления скрылся, разобрав оружие и спрятав его в лесном массиве", - говорится в сообщении. Мужчина от полученной раны скончался. Отмечается, что молодого человека задержали, следствие ходатайствует перед судом о его заключении под стражу.
https://ria.ru/20230327/dagestan-1860903270.html
https://ria.ru/20230327/mariupol-1860869273.html
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668150_603:0:3152:1912_1920x0_80_0_0_cf0ebecbe8c480cdbb36a7559de5acb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, россия
Происшествия, Иркутская область, Россия
В Иркутской области во время ссоры из-за громкой музыки застрелили мужчину
В иркутском поселке Моты застрелили мужчину, который возмутился громкой музыкой у молодежи
ИРКУТСК, 27 мар - РИА Новости.
В поселке Моты Иркутской области застрелили мужчину, который возмутился по поводу громкой музыки в машине и вышел к компании молодых людей с ружьем, сообщает
СУСК РФ по региону.
Уточняется, что после обнаружения в поселке Моты трупа 62-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье "Убийство". По версии следствия, инцидент произошел утром 24 марта на улице Садовой.
Полицейские в Дагестане застрелили мужчину, открывшего по ним огонь
"Мужчина, вооруженный ружьем, сделал замечание компании молодых людей по поводу громко играющей в машине музыки. В ходе ссоры 18-летний фигурант выхватил у потерпевшего ружье и произвел один выстрел ему в ногу, после чего с места преступления скрылся, разобрав оружие и спрятав его в лесном массиве", - говорится в сообщении.
Мужчина от полученной раны скончался. Отмечается, что молодого человека задержали, следствие ходатайствует перед судом о его заключении под стражу.
В Мариуполе совершили покушение на начальника полиции Москвина