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ОЭЗ Москвы представит разработки резидентов кластера фотоники - РИА Новости, 27.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:17 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/moskva-1860820934.html
ОЭЗ Москвы представит разработки резидентов кластера фотоники
ОЭЗ Москвы представит разработки резидентов кластера фотоники - РИА Новости, 27.03.2023
ОЭЗ Москвы представит разработки резидентов кластера фотоники
Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", работающие в кластере фотоники, представят свои решения и продукцию на выставке "Фотоника. Мир... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:17
2023-03-27T08:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", работающие в кластере фотоники, представят свои решения и продукцию на выставке "Фотоника. Мир лазеров и оптики", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.ОЭЗ "Технополис Москва" стал центром столичной экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС). Она включает в себя дизайн-центры, фабрики, тестовые лаборатории и предприятия.Так, Зеленоградский нанотехнологический центр представит актуальную продуктовую линейку – МЭМС-сенсоры, цифровые и фотонные интегральные схемы, датчики физических величин оптический волноводный AWG-мультиплексор.Еще одно зеленоградское предприятие "Рокор" покажет изделия из искусственного сапфира для производства оптических устройств и часов высокого класса.Предприятие "Лассард" будет экспонировать оптомеханические изделия, оптические столы, полупроводники, лазеры и оптоволокно. Компания "Неорос" покажет первые в России высокоскоростные трансиверы со скоростью 200–400 гигабит в секунду.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

ОЭЗ Москвы представит разработки резидентов кластера фотоники

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", работающие в кластере фотоники, представят свои решения и продукцию на выставке "Фотоника. Мир лазеров и оптики", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"В прошлом году на платформе Московского инновационного кластера был создан межотраслевой кластер фотоники. Он объединил столичные предприятия и научно-технические организации, примерно половина из них являются резидентами ОЭЗ. Для коллег важно понимать тренды развития новой отрасли и общаться между собой на профессиональные темы", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
ОЭЗ "Технополис Москва" стал центром столичной экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС). Она включает в себя дизайн-центры, фабрики, тестовые лаборатории и предприятия.
Так, Зеленоградский нанотехнологический центр представит актуальную продуктовую линейку – МЭМС-сенсоры, цифровые и фотонные интегральные схемы, датчики физических величин оптический волноводный AWG-мультиплексор.
Еще одно зеленоградское предприятие "Рокор" покажет изделия из искусственного сапфира для производства оптических устройств и часов высокого класса.
Предприятие "Лассард" будет экспонировать оптомеханические изделия, оптические столы, полупроводники, лазеры и оптоволокно. Компания "Неорос" покажет первые в России высокоскоростные трансиверы со скоростью 200–400 гигабит в секунду.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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