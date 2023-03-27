https://ria.ru/20230327/moskva-1860820934.html

ОЭЗ Москвы представит разработки резидентов кластера фотоники

ОЭЗ Москвы представит разработки резидентов кластера фотоники - РИА Новости, 27.03.2023

ОЭЗ Москвы представит разработки резидентов кластера фотоники

Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", работающие в кластере фотоники, представят свои решения и продукцию на выставке "Фотоника. Мир... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:17

2023-03-27T08:17

2023-03-27T08:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", работающие в кластере фотоники, представят свои решения и продукцию на выставке "Фотоника. Мир лазеров и оптики", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.ОЭЗ "Технополис Москва" стал центром столичной экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС). Она включает в себя дизайн-центры, фабрики, тестовые лаборатории и предприятия.Так, Зеленоградский нанотехнологический центр представит актуальную продуктовую линейку – МЭМС-сенсоры, цифровые и фотонные интегральные схемы, датчики физических величин оптический волноводный AWG-мультиплексор.Еще одно зеленоградское предприятие "Рокор" покажет изделия из искусственного сапфира для производства оптических устройств и часов высокого класса.Предприятие "Лассард" будет экспонировать оптомеханические изделия, оптические столы, полупроводники, лазеры и оптоволокно. Компания "Неорос" покажет первые в России высокоскоростные трансиверы со скоростью 200–400 гигабит в секунду.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский