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ОЭЗ Москвы представит разработки резидентов кластера фотоники
ОЭЗ Москвы представит разработки резидентов кластера фотоники - РИА Новости, 27.03.2023
ОЭЗ Москвы представит разработки резидентов кластера фотоники
Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", работающие в кластере фотоники, представят свои решения и продукцию на выставке "Фотоника. Мир... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:17
2023-03-27T08:17
2023-03-27T08:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", работающие в кластере фотоники, представят свои решения и продукцию на выставке "Фотоника. Мир лазеров и оптики", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.ОЭЗ "Технополис Москва" стал центром столичной экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС). Она включает в себя дизайн-центры, фабрики, тестовые лаборатории и предприятия.Так, Зеленоградский нанотехнологический центр представит актуальную продуктовую линейку – МЭМС-сенсоры, цифровые и фотонные интегральные схемы, датчики физических величин оптический волноводный AWG-мультиплексор.Еще одно зеленоградское предприятие "Рокор" покажет изделия из искусственного сапфира для производства оптических устройств и часов высокого класса.Предприятие "Лассард" будет экспонировать оптомеханические изделия, оптические столы, полупроводники, лазеры и оптоволокно. Компания "Неорос" покажет первые в России высокоскоростные трансиверы со скоростью 200–400 гигабит в секунду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", работающие в кластере фотоники, представят свои решения и продукцию на выставке "Фотоника. Мир лазеров и оптики", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"В прошлом году на платформе Московского инновационного кластера был создан межотраслевой кластер фотоники. Он объединил столичные предприятия и научно-технические организации, примерно половина из них являются резидентами ОЭЗ. Для коллег важно понимать тренды развития новой отрасли и общаться между собой на профессиональные темы", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
ОЭЗ "Технополис Москва" стал центром столичной экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС). Она включает в себя дизайн-центры, фабрики, тестовые лаборатории и предприятия.
Так, Зеленоградский нанотехнологический центр представит актуальную продуктовую линейку – МЭМС-сенсоры, цифровые и фотонные интегральные схемы, датчики физических величин оптический волноводный AWG-мультиплексор.
Еще одно зеленоградское предприятие "Рокор" покажет изделия из искусственного сапфира для производства оптических устройств и часов высокого класса.
Предприятие "Лассард" будет экспонировать оптомеханические изделия, оптические столы, полупроводники, лазеры и оптоволокно. Компания "Неорос" покажет первые в России высокоскоростные трансиверы со скоростью 200–400 гигабит в секунду.