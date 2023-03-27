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Собрание акционеров VTB Bank Europe приняло решение о ликвидации банка - РИА Новости, 27.03.2023
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23:28 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/likvidatsiya-1861090325.html
Собрание акционеров VTB Bank Europe приняло решение о ликвидации банка
Собрание акционеров VTB Bank Europe приняло решение о ликвидации банка - РИА Новости, 27.03.2023
Собрание акционеров VTB Bank Europe приняло решение о ликвидации банка
Годовое общее собрание акционеров европейского дочернего предприятия ВТБ, VTB Bank (Europe) SE, приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года, следует РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T23:28
2023-03-27T23:28
экономика
франкфурт-на-майне
втб
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Годовое общее собрание акционеров европейского дочернего предприятия ВТБ, VTB Bank (Europe) SE, приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года, следует из сообщения кредитной организации. "Голосами доверенного лица с правом решающего голоса внеочередное общее собрание VTB Bank (Europe) SE (VTBE) 24 марта 2023 года во Франкфурте-на-Майне приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года... Таким образом, с 1 апреля банк приступит к дальнейшему прекращению всех оставшихся деловых и клиентских отношений...", - говорится в сообщении. Отмечается, что данным решением банк переходит от состояния де-факто ликвидации, в котором он уже находится с запретом на новую деятельность и прием депозитов, введенным органом банковского надзора весной прошлого года, к процессу сворачивания, утвержденному годовым общим собранием акционеров. По данным банка, ликвидация займет несколько лет. Федеральный орган финансового надзора Германии (BaFin) уже запретил мажоритарному владельцу VTBE, российскому ПАО Банк ВТБ, осуществлять свое право голоса акциями своего дочернего банка в апреле 2022 года. Право голоса было передано доверительному управляющему по решению суда согласно запросу BaFin, сообщает банк. "Капитализация банка по-прежнему позволяет выполнять все предстоящие обязательства без каких-либо ограничений. В частности, нашим вкладчикам с депозитами в ВТБ не нужно предпринимать никаких действий в связи с ликвидацией нашего банка. Все причитающиеся средства клиентов будут погашены, как и прежде, и переведены на указанные справочные счета в других банках", - сообщил финансовый директор Миро Задро. Уточняется, что ВТБ подробно сообщит о ходе ликвидации, как только завершится проходящий аудит финансовой отчетности за 2022 год.
https://ria.ru/20230325/ssha-1860550804.html
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экономика, франкфурт-на-майне, втб, банкротство silicon valley bank
Экономика, Франкфурт-на-Майне, ВТБ, Банкротство Silicon Valley Bank
Собрание акционеров VTB Bank Europe приняло решение о ликвидации банка

Собрание акционеров VTB Bank Europe приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB"
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд компании "VTB". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Годовое общее собрание акционеров европейского дочернего предприятия ВТБ, VTB Bank (Europe) SE, приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года, следует из сообщения кредитной организации.
"Голосами доверенного лица с правом решающего голоса внеочередное общее собрание VTB Bank (Europe) SE (VTBE) 24 марта 2023 года во Франкфурте-на-Майне приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года... Таким образом, с 1 апреля банк приступит к дальнейшему прекращению всех оставшихся деловых и клиентских отношений...", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что данным решением банк переходит от состояния де-факто ликвидации, в котором он уже находится с запретом на новую деятельность и прием депозитов, введенным органом банковского надзора весной прошлого года, к процессу сворачивания, утвержденному годовым общим собранием акционеров. По данным банка, ликвидация займет несколько лет.
Федеральный орган финансового надзора Германии (BaFin) уже запретил мажоритарному владельцу VTBE, российскому ПАО Банк ВТБ, осуществлять свое право голоса акциями своего дочернего банка в апреле 2022 года. Право голоса было передано доверительному управляющему по решению суда согласно запросу BaFin, сообщает банк.
"Капитализация банка по-прежнему позволяет выполнять все предстоящие обязательства без каких-либо ограничений. В частности, нашим вкладчикам с депозитами в ВТБ не нужно предпринимать никаких действий в связи с ликвидацией нашего банка. Все причитающиеся средства клиентов будут погашены, как и прежде, и переведены на указанные справочные счета в других банках", - сообщил финансовый директор Миро Задро.
Уточняется, что ВТБ подробно сообщит о ходе ликвидации, как только завершится проходящий аудит финансовой отчетности за 2022 год.
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