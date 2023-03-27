https://ria.ru/20230327/kultura-1860939327.html

Захарова назвала попытки отмены российской культуры проверкой

Захарова назвала попытки отмены российской культуры проверкой - РИА Новости, 27.03.2023

Захарова назвала попытки отмены российской культуры проверкой

Попытки Запада отменить российскую культуру являются проверкой для России, они пройдут, а она останется, поэтому борьба с этой отменой не должна становиться... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:19

2023-03-27T14:19

2023-03-27T14:19

россия

украина

мария захарова

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Попытки Запада отменить российскую культуру являются проверкой для России, они пройдут, а она останется, поэтому борьба с этой отменой не должна становиться самоцелью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Когда мы говорим про отмену культуры нашей - попытки, - это все чушь, ерунда. Это уйдет", - сказала Захарова на "Марафоне первых", который проходит в центре "Сириус". Она добавила, что "агрессивная волна", направленная на отмену российской культуры, скоро спадет и на нее не нужно ориентироваться. "Мы должны ориентироваться на нее только в том смысле, что мы должны проверять, а все ли у нас устойчиво, все ли у нас правильно, все ли у нас доделано. Это для нас проверка", - добавила Захарова. Она отметила, что борьба с отменой российской культуры не должна быть самоцелью. "Все уйдет, а мы с нашей культурой пойдем дальше, будем людей вести за собой", - заключила Захарова. "Марафон первых" — марафон, в рамках которого откроется четвертый сезон Всероссийского конкурса "Большая перемена". Он открылся в понедельник в "Сириусе" и собрал больше двух тысяч школьников и больше тысячи педагогов. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.

https://ria.ru/20230327/iskusstvo-1860882679.html

https://ria.ru/20230325/mishustin-1860574191.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, мария захарова, владимир путин