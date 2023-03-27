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В Минске заявили, что волны кризиса не накрыли Россию и Белоруссию - РИА Новости, 27.03.2023
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15:25 27.03.2023 (обновлено: 15:30 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/krizis-1860961678.html
В Минске заявили, что волны кризиса не накрыли Россию и Белоруссию
В Минске заявили, что волны кризиса не накрыли Россию и Белоруссию - РИА Новости, 27.03.2023
В Минске заявили, что волны кризиса не накрыли Россию и Белоруссию
Обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Белоруссии, страны не накрыло волнами кризиса, заявил глава правительства РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:25
2023-03-27T15:30
союзное государство
экономика
россия
белоруссия
цены на нефть
минск
роман головченко
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Белоруссии, страны не накрыло волнами кризиса, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко."Вопреки намерениям отдельных западных политиков, нас не накрыли волны экономических кризисов. Обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Белоруссии", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.Головченко отметил, что промышленные предприятия функционируют в штатном режиме, а в ответ на западные санкции страны выработали скоординированные меры стратегического значения, направленные на укрепление и развитие Союзного государства.
https://ria.ru/20230225/lukashenko-1854258104.html
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экономика, россия, белоруссия, цены на нефть, минск, роман головченко
Союзное государство, Экономика, Россия, Белоруссия, Цены на нефть, Минск, Роман Головченко
В Минске заявили, что волны кризиса не накрыли Россию и Белоруссию

Премьер Головченко отметил, что волны кризиса не накрыли экономику России и Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Белоруссии, страны не накрыло волнами кризиса, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.
"Вопреки намерениям отдельных западных политиков, нас не накрыли волны экономических кризисов. Обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Белоруссии", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.
Головченко отметил, что промышленные предприятия функционируют в штатном режиме, а в ответ на западные санкции страны выработали скоординированные меры стратегического значения, направленные на укрепление и развитие Союзного государства.
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Союзное государствоЭкономикаРоссияБелоруссияЦены на нефтьМинскРоман Головченко
 
 
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