https://ria.ru/20230327/krizis-1860961678.html

В Минске заявили, что волны кризиса не накрыли Россию и Белоруссию

В Минске заявили, что волны кризиса не накрыли Россию и Белоруссию - РИА Новости, 27.03.2023

В Минске заявили, что волны кризиса не накрыли Россию и Белоруссию

Обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Белоруссии, страны не накрыло волнами кризиса, заявил глава правительства РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:25

2023-03-27T15:25

2023-03-27T15:30

союзное государство

экономика

россия

белоруссия

цены на нефть

минск

роман головченко

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Белоруссии, страны не накрыло волнами кризиса, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко."Вопреки намерениям отдельных западных политиков, нас не накрыли волны экономических кризисов. Обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Белоруссии", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.Головченко отметил, что промышленные предприятия функционируют в штатном режиме, а в ответ на западные санкции страны выработали скоординированные меры стратегического значения, направленные на укрепление и развитие Союзного государства.

https://ria.ru/20230225/lukashenko-1854258104.html

россия

белоруссия

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экономика, россия, белоруссия, цены на нефть, минск, роман головченко