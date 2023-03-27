https://ria.ru/20230327/korruptsiya-1860910157.html

На Украине выявили связанную с зерновой сделкой коррупционную схему

На Украине выявили связанную с зерновой сделкой коррупционную схему - РИА Новости, 27.03.2023

На Украине выявили связанную с зерновой сделкой коррупционную схему

Коррупционную схему, связанную с зерновой сделкой, ликвидировали в управлении госпродпотребслужбы в Одесской области, ее участники требовали деньги с... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:53

2023-03-27T12:53

2023-03-27T13:39

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Коррупционную схему, связанную с зерновой сделкой, ликвидировали в управлении госпродпотребслужбы в Одесской области, ее участники требовали деньги с компаний-экспортеров зерна, сообщили в Службе безопасности Украины. "Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в главном управлении госпродпотребслужбы в Одесской области. Участники схемы требовали деньги с представителей компаний, которые экспортируют украинскую агропродукцию в рамках зерновой сделки", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, за взятку подозреваемые обещали зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции, а при отказе платить грозились максимально затягивать бюрократические процедуры. "Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения почти 400 тысяч в гривневом эквиваленте (10,8 тысячи долларов – ред.) посредником, которого чиновники привлекли для передачи взяток. Установлено, что за каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали "дань" в размере 40 американских центов. В рамках уголовного производства СБУ задокументировала передачу посреднику очередного "задатка", - отметили в СБУ. В ведомстве добавили, что в отношении посредника заведено уголовное дело по статье "злоупотребление влиянием". Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230323/protest-1860189256.html

https://ria.ru/20230327/malyar-1860830199.html

https://ria.ru/20230326/dollar-1860626458.html

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украина, экономика, одесская область, служба безопасности украины, в мире