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Вторая ракета КНДР также упала за пределами экономической зоны Японии - РИА Новости, 27.03.2023
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02:47 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/kndr-1860806393.html
Вторая ракета КНДР также упала за пределами экономической зоны Японии
Вторая ракета КНДР также упала за пределами экономической зоны Японии - РИА Новости, 27.03.2023
Вторая ракета КНДР также упала за пределами экономической зоны Японии
Выпущенная КНДР вторая ракета также упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T02:47
2023-03-27T02:47
в мире
япония
токио
японское море
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 27 мар – РИА Новости. Выпущенная КНДР вторая ракета также упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве. Таким образом, обе выпущенные в понедельник Северной Кореей, предположительно, баллистические ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Министерство обороны уточняет, не нанесен ли ущерб японским воздушным и морским судам. Утром в понедельник, по данным Токио, Северная Корея провела два пуска, предположительно, баллистических ракет. Согласно сообщениям службы безопасности на море Японии, обе они уже упали. Про первую ракету источники Киодо в правительстве заявили, что она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. КНДР 18 февраля выпустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск северокорейской МБР. Затем 16 марта Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", она также была выпущена по навесной траектории, но если бы пуск был произведен по обычной траектории, то дальность ее полета превысила бы 15 тысяч километров, таким образом, она могла бы покрыть всю территорию США. Всего в этом году КНДР произвела семь пусков баллистических ракет. За прошлый год она осуществила 37 таких пусков.
https://ria.ru/20230324/kndr-1860238756.html
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в мире, япония, токио, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Токио, Японское море, КНДР (Северная Корея)
Вторая ракета КНДР также упала за пределами экономической зоны Японии

NHK: вторая ракета КНДР также упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
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ТОКИО, 27 мар – РИА Новости. Выпущенная КНДР вторая ракета также упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве.
Таким образом, обе выпущенные в понедельник Северной Кореей, предположительно, баллистические ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Министерство обороны уточняет, не нанесен ли ущерб японским воздушным и морским судам.
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Утром в понедельник, по данным Токио, Северная Корея провела два пуска, предположительно, баллистических ракет. Согласно сообщениям службы безопасности на море Японии, обе они уже упали. Про первую ракету источники Киодо в правительстве заявили, что она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
КНДР 18 февраля выпустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск северокорейской МБР.
Затем 16 марта Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", она также была выпущена по навесной траектории, но если бы пуск был произведен по обычной траектории, то дальность ее полета превысила бы 15 тысяч километров, таким образом, она могла бы покрыть всю территорию США.
Всего в этом году КНДР произвела семь пусков баллистических ракет. За прошлый год она осуществила 37 таких пусков.
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