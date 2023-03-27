СМИ: ракета КНДР упала за пределами экономической зоны Японии
Киодо: выпущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
ТОКИО, 27 мар – РИА Новости. Выпущенная КНДР первая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщило со ссылкой на источники в правительстве агентство Киодо.
Утром в понедельник Северная Корея провела два пуска, предположительно, баллистических ракет. Согласно сообщениям службы безопасности на море Японии, обе они уже упали. Про первую ракету источники Киодо в правительстве заявили, что она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Утром в понедельник служба безопасности Японии в 7.50 и 8.00 (1.50 и 2.00 мск) сообщила о двух пусках, предположительно, баллистических ракет.
КНДР 18 февраля выпустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск северокорейской МБР.
Затем 16 марта Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", она также была выпущена по навесной траектории, но если бы пуск был произведен по обычной траектории, то дальность ее полета превысила бы 15 тысяч километров, таким образом, она могла бы покрыть всю территорию США.
Всего в этом году КНДР произвела семь пусков баллистических ракет. За прошлый год она осуществила 37 таких пусков.