https://ria.ru/20230327/gripp-1861040577.html
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 27.03.2023
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Москве на двенадцатой неделе текущего года, сообщается в социальных сетях столичного Управления... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:48
2023-03-27T18:48
2023-03-27T18:52
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Москве на двенадцатой неделе текущего года, сообщается в социальных сетях столичного Управления Роспотребнадзора. "На двенадцатой неделе 2023 года в Москве в сравнении с предыдущей неделей регистрировалось снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения, среди взрослого населения и детей 0-2 лет. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышали эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах и по совокупному населению", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Москве привито против гриппа 7 589 650 человек, что составляет 60,0% от численности населения города, из них детей - 1 518 482 (охват - 69,7%). Охват прививками персонала лечебно-профилактических и образовательных организаций, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры составляет более 75%. Кроме того, с начала эпидсезона в Москве не закрыта полностью ни одна из образовательных организаций, учебный процесс приостанавливается исключительно в отдельных зданиях, классах и группах, о чем руководитель организации уведомляет родителей. "Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - добавили в сообщении.
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здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: в Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Москве на двенадцатой неделе текущего года, сообщается
в социальных сетях столичного Управления Роспотребнадзора.
"На двенадцатой неделе 2023 года в Москве в сравнении с предыдущей неделей регистрировалось снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения, среди взрослого населения и детей 0-2 лет. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышали эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах и по совокупному населению", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Москве привито против гриппа 7 589 650 человек, что составляет 60,0% от численности населения города, из них детей - 1 518 482 (охват - 69,7%). Охват прививками персонала лечебно-профилактических и образовательных организаций, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры составляет более 75%.
Кроме того, с начала эпидсезона в Москве не закрыта полностью ни одна из образовательных организаций, учебный процесс приостанавливается исключительно в отдельных зданиях, классах и группах, о чем руководитель организации уведомляет родителей.
"Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - добавили в сообщении.
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