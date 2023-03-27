https://ria.ru/20230327/gripp-1861040577.html

В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 27.03.2023

В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Москве на двенадцатой неделе текущего года, сообщается в социальных сетях столичного Управления... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:48

2023-03-27T18:48

2023-03-27T18:52

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Москве на двенадцатой неделе текущего года, сообщается в социальных сетях столичного Управления Роспотребнадзора. "На двенадцатой неделе 2023 года в Москве в сравнении с предыдущей неделей регистрировалось снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения, среди взрослого населения и детей 0-2 лет. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышали эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах и по совокупному населению", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Москве привито против гриппа 7 589 650 человек, что составляет 60,0% от численности населения города, из них детей - 1 518 482 (охват - 69,7%). Охват прививками персонала лечебно-профилактических и образовательных организаций, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры составляет более 75%. Кроме того, с начала эпидсезона в Москве не закрыта полностью ни одна из образовательных организаций, учебный процесс приостанавливается исключительно в отдельных зданиях, классах и группах, о чем руководитель организации уведомляет родителей. "Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230327/vich-1860912312.html

https://ria.ru/20230327/koronavirus-1860863551.html

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здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)