Генпрокуратура признала нежелательной НПО, ратующую за "деоккупацию Крыма"
ГП признала нежелательной НПО "KpымSOS", выступающую за возврат полуострова Украине
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской НПО "KpымSOS", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Деятельность неправительственной организации "KpымSOS" (CrimeaSOS) (Украина) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании деятельности данной организации нежелательной на территории РФ", - говорится в релизе.
По оценке прокуратуры, заявленные цели организации – "деоккупация и реинтеграция" Крыма, обеспечение его возврата в состав Украины – направлены на нарушение территориальной целостности России.
При этом партнерами "KpымSOS" являются "Национальный фонд в поддержку демократии" (США) и "Международное партнерство по правам человека"" (Бельгия), деятельность которых также признана нежелательной в России, а с начала СВО "KpымSOS" С начала СВО по демилитаризации и денацификации Украины данная организация активно "участвует в информационной кампании по дискредитации Вооруженных сил России".
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения НПО в соответствующий перечень.
Организациям, признанным нежелательными, запрещено работать в России, все их подразделения закрываются, на распространение информации в СМИ налагается запрет. За участие в работе такой организации предусмотрено наказание по КоАП и УК РФ.