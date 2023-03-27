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Генпрокуратура признала нежелательной НПО, ратующую за "деоккупацию Крыма" - РИА Новости, 27.03.2023
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12:56 27.03.2023 (обновлено: 13:08 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/genprokuratura-1860911035.html
Генпрокуратура признала нежелательной НПО, ратующую за "деоккупацию Крыма"
Генпрокуратура признала нежелательной НПО, ратующую за "деоккупацию Крыма" - РИА Новости, 27.03.2023
Генпрокуратура признала нежелательной НПО, ратующую за "деоккупацию Крыма"
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской НПО "KpымSOS", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:56
2023-03-27T13:08
россия
генеральная прокуратура рф
украина
сша
общество
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской НПО "KpымSOS", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Деятельность неправительственной организации "KpымSOS" (CrimeaSOS) (Украина) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании деятельности данной организации нежелательной на территории РФ", - говорится в релизе. По оценке прокуратуры, заявленные цели организации – "деоккупация и реинтеграция" Крыма, обеспечение его возврата в состав Украины – направлены на нарушение территориальной целостности России. При этом партнерами "KpымSOS" являются "Национальный фонд в поддержку демократии" (США) и "Международное партнерство по правам человека"" (Бельгия), деятельность которых также признана нежелательной в России, а с начала СВО "KpымSOS" С начала СВО по демилитаризации и денацификации Украины данная организация активно "участвует в информационной кампании по дискредитации Вооруженных сил России". Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения НПО в соответствующий перечень. Организациям, признанным нежелательными, запрещено работать в России, все их подразделения закрываются, на распространение информации в СМИ налагается запрет. За участие в работе такой организации предусмотрено наказание по КоАП и УК РФ.
https://ria.ru/20230313/npo-1857599525.html
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россия, генеральная прокуратура рф, украина, сша, общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Украина, США, Общество
Генпрокуратура признала нежелательной НПО, ратующую за "деоккупацию Крыма"

ГП признала нежелательной НПО "KpымSOS", выступающую за возврат полуострова Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской НПО "KpымSOS", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Деятельность неправительственной организации "KpымSOS" (CrimeaSOS) (Украина) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании деятельности данной организации нежелательной на территории РФ", - говорится в релизе.
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По оценке прокуратуры, заявленные цели организации – "деоккупация и реинтеграция" Крыма, обеспечение его возврата в состав Украины – направлены на нарушение территориальной целостности России.
При этом партнерами "KpымSOS" являются "Национальный фонд в поддержку демократии" (США) и "Международное партнерство по правам человека"" (Бельгия), деятельность которых также признана нежелательной в России, а с начала СВО "KpымSOS" С начала СВО по демилитаризации и денацификации Украины данная организация активно "участвует в информационной кампании по дискредитации Вооруженных сил России".
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения НПО в соответствующий перечень.
Организациям, признанным нежелательными, запрещено работать в России, все их подразделения закрываются, на распространение информации в СМИ налагается запрет. За участие в работе такой организации предусмотрено наказание по КоАП и УК РФ.
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