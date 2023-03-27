https://ria.ru/20230327/genprokuratura-1860911035.html

Генпрокуратура признала нежелательной НПО, ратующую за "деоккупацию Крыма"

Генпрокуратура признала нежелательной НПО, ратующую за "деоккупацию Крыма" - РИА Новости, 27.03.2023

Генпрокуратура признала нежелательной НПО, ратующую за "деоккупацию Крыма"

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской НПО "KpымSOS", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:56

2023-03-27T12:56

2023-03-27T13:08

россия

генеральная прокуратура рф

украина

сша

общество

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской НПО "KpымSOS", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Деятельность неправительственной организации "KpымSOS" (CrimeaSOS) (Украина) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании деятельности данной организации нежелательной на территории РФ", - говорится в релизе. По оценке прокуратуры, заявленные цели организации – "деоккупация и реинтеграция" Крыма, обеспечение его возврата в состав Украины – направлены на нарушение территориальной целостности России. При этом партнерами "KpымSOS" являются "Национальный фонд в поддержку демократии" (США) и "Международное партнерство по правам человека"" (Бельгия), деятельность которых также признана нежелательной в России, а с начала СВО "KpымSOS" С начала СВО по демилитаризации и денацификации Украины данная организация активно "участвует в информационной кампании по дискредитации Вооруженных сил России". Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения НПО в соответствующий перечень. Организациям, признанным нежелательными, запрещено работать в России, все их подразделения закрываются, на распространение информации в СМИ налагается запрет. За участие в работе такой организации предусмотрено наказание по КоАП и УК РФ.

https://ria.ru/20230313/npo-1857599525.html

https://ria.ru/20230321/memorial-1859387010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, генеральная прокуратура рф, украина, сша, общество