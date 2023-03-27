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Фестиваль "Русское поле" посвятят Году педагога и наставника
Фестиваль "Русское поле" посвятят Году педагога и наставника - РИА Новости, 27.03.2023
Фестиваль "Русское поле" посвятят Году педагога и наставника
Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет 19-20 августа в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве, в этом году он впервые станет... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:28
2023-03-27T14:28
2023-03-27T14:51
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет 19-20 августа в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве, в этом году он впервые станет двухдневным, сообщает пресс-служба столичного департамента нацполитики и межрегиональных связей. "Ежегодный межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в столице в двенадцатый раз. В этом году крупнейшее фольклорное мероприятие впервые станет двухдневным. Фестиваль состоится 19-20 августа в музее-заповеднике "Коломенское", - говорится в сообщении. Отмечается, что главной темой станут традиционные ценности и патриотизм российского общества. Также фестиваль будет посвящен Году педагога и наставника и Году русского языка как языка межнационального общения. "Как и всегда, на один из главных летних фестивалей Москвы съедутся лучшие творческие коллективы, мастера и товаропроизводители, туроператоры, дизайнеры одежды и шеф-повара из самых разных уголков России, чтобы рассказать о культурном многообразии, духовном богатстве и историческом наследии нашей необъятной страны", - говорится в сообщении. Сообщается, что помимо привычных площадок, организаторы готовят и новые. Их посвятят 100-летию музея-заповедника "Коломенское", 410-летию династии Романовых и 1160-летию славянской письменности – москвичи и гости столицы познакомятся с историей и окунутся в атмосферу прошлых времен.
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общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет 19-20 августа в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве, в этом году он впервые станет двухдневным, сообщает пресс-служба столичного департамента нацполитики и межрегиональных связей.
"Ежегодный межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в столице в двенадцатый раз. В этом году крупнейшее фольклорное мероприятие впервые станет двухдневным. Фестиваль состоится 19-20 августа в музее-заповеднике "Коломенское", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главной темой станут традиционные ценности и патриотизм российского общества. Также фестиваль будет посвящен Году педагога и наставника и Году русского языка как языка межнационального общения.
"Как и всегда, на один из главных летних фестивалей Москвы съедутся лучшие творческие коллективы, мастера и товаропроизводители, туроператоры, дизайнеры одежды и шеф-повара из самых разных уголков России, чтобы рассказать о культурном многообразии, духовном богатстве и историческом наследии нашей необъятной страны", - говорится в сообщении.
Сообщается, что помимо привычных площадок, организаторы готовят и новые. Их посвятят 100-летию музея-заповедника "Коломенское", 410-летию династии Романовых и 1160-летию славянской письменности – москвичи и гости столицы познакомятся с историей и окунутся в атмосферу прошлых времен.