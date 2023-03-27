https://ria.ru/20230327/eskalatsiya-1861060262.html
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли почти 4,5 тысячи мирных жителей
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли почти 4,5 тысячи мирных жителей - РИА Новости, 27.03.2023
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли почти 4,5 тысячи мирных жителей
В ДНР с начала эскалации конфликта погиб 4471 мирный житель, в том числе 134 ребенка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T20:14
2023-03-27T20:14
2023-03-27T20:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845097722_0:170:1280:890_1920x0_80_0_0_23def691dca6c73c3d9ce2e04f2beffe.jpg
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. В ДНР с начала эскалации конфликта погиб 4471 мирный житель, в том числе 134 ребенка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 403 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 684 гражданских лица, в том числе 28 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3787 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4471 в том числе детей – 134", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. По его данным, за этот период пострадали 4253 мирных жителя, в том числе 274 ребенка. За указанный период ведомство зафиксировало более 16,4 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения 16,1 тысячи. Всего со стороны украинских войск выпущено более 104,4 тысячи боеприпаса различного калибра, включая 40 ракет из ОТРК "Точка-У", 260 ракет из РСЗО HIMARS, 22 ракеты из РСЗО "Смерч", 259 ракет из РСЗО "Ураган", почти 13,5 тысячи ракет из РСЗО (боеприпасы калибром 122 миллиметра), более 24,5 тысячи снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По данным представительства, повреждения получили более 10,2 тысячи жилых домостроений, 2,5 тысячи объекта гражданской инфраструктуры и более 1,3 тысячи транспортных средств.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845097722_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_11827174f930edf0618acb35ce4835a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли почти 4,5 тысячи мирных жителей
Представительство ДНР: в регионе с начала эскалации конфликта погиб 4471 мирный житель
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости.
В ДНР с начала эскалации конфликта погиб 4471 мирный житель, в том числе 134 ребенка, сообщили в представительстве
ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 403 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 684 гражданских лица, в том числе 28 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3787 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4471 в том числе детей – 134", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
По его данным, за этот период пострадали 4253 мирных жителя, в том числе 274 ребенка.
За указанный период ведомство зафиксировало более 16,4 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения 16,1 тысячи. Всего со стороны украинских войск выпущено более 104,4 тысячи боеприпаса различного калибра, включая 40 ракет из ОТРК "Точка-У", 260 ракет из РСЗО HIMARS, 22 ракеты из РСЗО "Смерч", 259 ракет из РСЗО "Ураган", почти 13,5 тысячи ракет из РСЗО (боеприпасы калибром 122 миллиметра), более 24,5 тысячи снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
По данным представительства, повреждения получили более 10,2 тысячи жилых домостроений, 2,5 тысячи объекта гражданской инфраструктуры и более 1,3 тысячи транспортных средств.
Россию пообещали уничтожить через три месяца