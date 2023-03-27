https://ria.ru/20230327/eskalatsiya-1861060262.html

В ДНР с начала эскалации конфликта погибли почти 4,5 тысячи мирных жителей

В ДНР с начала эскалации конфликта погибли почти 4,5 тысячи мирных жителей - РИА Новости, 27.03.2023

В ДНР с начала эскалации конфликта погибли почти 4,5 тысячи мирных жителей

В ДНР с начала эскалации конфликта погиб 4471 мирный житель, в том числе 134 ребенка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T20:14

2023-03-27T20:14

2023-03-27T20:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845097722_0:170:1280:890_1920x0_80_0_0_23def691dca6c73c3d9ce2e04f2beffe.jpg

ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. В ДНР с начала эскалации конфликта погиб 4471 мирный житель, в том числе 134 ребенка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 403 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 684 гражданских лица, в том числе 28 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3787 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4471 в том числе детей – 134", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. По его данным, за этот период пострадали 4253 мирных жителя, в том числе 274 ребенка. За указанный период ведомство зафиксировало более 16,4 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения 16,1 тысячи. Всего со стороны украинских войск выпущено более 104,4 тысячи боеприпаса различного калибра, включая 40 ракет из ОТРК "Точка-У", 260 ракет из РСЗО HIMARS, 22 ракеты из РСЗО "Смерч", 259 ракет из РСЗО "Ураган", почти 13,5 тысячи ракет из РСЗО (боеприпасы калибром 122 миллиметра), более 24,5 тысячи снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По данным представительства, повреждения получили более 10,2 тысячи жилых домостроений, 2,5 тысячи объекта гражданской инфраструктуры и более 1,3 тысячи транспортных средств.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, происшествия