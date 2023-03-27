Рейтинг@Mail.ru
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли почти 4,5 тысячи мирных жителей - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/eskalatsiya-1861060262.html
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли почти 4,5 тысячи мирных жителей
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли почти 4,5 тысячи мирных жителей - РИА Новости, 27.03.2023
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли почти 4,5 тысячи мирных жителей
В ДНР с начала эскалации конфликта погиб 4471 мирный житель, в том числе 134 ребенка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T20:14
2023-03-27T20:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845097722_0:170:1280:890_1920x0_80_0_0_23def691dca6c73c3d9ce2e04f2beffe.jpg
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. В ДНР с начала эскалации конфликта погиб 4471 мирный житель, в том числе 134 ребенка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 403 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 684 гражданских лица, в том числе 28 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3787 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4471 в том числе детей – 134", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. По его данным, за этот период пострадали 4253 мирных жителя, в том числе 274 ребенка. За указанный период ведомство зафиксировало более 16,4 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения 16,1 тысячи. Всего со стороны украинских войск выпущено более 104,4 тысячи боеприпаса различного калибра, включая 40 ракет из ОТРК "Точка-У", 260 ракет из РСЗО HIMARS, 22 ракеты из РСЗО "Смерч", 259 ракет из РСЗО "Ураган", почти 13,5 тысячи ракет из РСЗО (боеприпасы калибром 122 миллиметра), более 24,5 тысячи снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По данным представительства, повреждения получили более 10,2 тысячи жилых домостроений, 2,5 тысячи объекта гражданской инфраструктуры и более 1,3 тысячи транспортных средств.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845097722_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_11827174f930edf0618acb35ce4835a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли почти 4,5 тысячи мирных жителей

Представительство ДНР: в регионе с начала эскалации конфликта погиб 4471 мирный житель

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
Последствия обстрела на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. В ДНР с начала эскалации конфликта погиб 4471 мирный житель, в том числе 134 ребенка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 403 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 684 гражданских лица, в том числе 28 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3787 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4471 в том числе детей – 134", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
По его данным, за этот период пострадали 4253 мирных жителя, в том числе 274 ребенка.
За указанный период ведомство зафиксировало более 16,4 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения 16,1 тысячи. Всего со стороны украинских войск выпущено более 104,4 тысячи боеприпаса различного калибра, включая 40 ракет из ОТРК "Точка-У", 260 ракет из РСЗО HIMARS, 22 ракеты из РСЗО "Смерч", 259 ракет из РСЗО "Ураган", почти 13,5 тысячи ракет из РСЗО (боеприпасы калибром 122 миллиметра), более 24,5 тысячи снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
По данным представительства, повреждения получили более 10,2 тысячи жилых домостроений, 2,5 тысячи объекта гражданской инфраструктуры и более 1,3 тысячи транспортных средств.
Польские и украинские военнослужащие на танке Leopard 2 во время учений на западе Польши - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Россию пообещали уничтожить через три месяца
17 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала