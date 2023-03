https://ria.ru/20230327/ekspozitsiya-1860982085.html

РЭЦ: экспозиция Made in Russia открылась на выставке Smart Cities India

РЭЦ: экспозиция Made in Russia открылась на выставке Smart Cities India - РИА Новости, 27.03.2023

РЭЦ: экспозиция Made in Russia открылась на выставке Smart Cities India

Международная выставка технологий и инфраструктуры Smart Cities India 2023, на которой под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 12 российских... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27

2023-03-27T16:11

2023-03-27T16:11

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Международная выставка технологий и инфраструктуры Smart Cities India 2023, на которой под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 12 российских компаний, открылась 27 марта в Нью-Дели (Индия), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В открытии экспозиции Made in Russia приняли участие торговый представитель России в Индии Александр Рыбас, руководитель представительства Российского экспортного центра в Индии Тимур Векилов, специалисты торгового представительства России в Индии", - говорится в сообщении.Он также подчеркнул, что экспозиция Made in Russia вызывает интерес индийских посетителей.Российские производственные компании, IT-разработчики и научно-производственные предприятия презентуют на стендах технологические решения для развития городской инфраструктуры. В экспозиции представлены системы мониторинга качества воздуха и дорожного движения, вендинговые терминалы и валидаторы для общественного транспорта, инструменты управления городским освещением, материалы и изделия для строительства и химической промышленности, экологичная упаковка для безопасной транспортировки и другая продукция.

