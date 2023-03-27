https://ria.ru/20230327/ekspozitsiya-1860982085.html
РЭЦ: экспозиция Made in Russia открылась на выставке Smart Cities India
РЭЦ: экспозиция Made in Russia открылась на выставке Smart Cities India - РИА Новости, 27.03.2023
РЭЦ: экспозиция Made in Russia открылась на выставке Smart Cities India
Международная выставка технологий и инфраструктуры Smart Cities India 2023, на которой под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 12 российских... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:11
2023-03-27T16:11
2023-03-27T16:11
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
индия
нью-дели
экономика
технологии
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Международная выставка технологий и инфраструктуры Smart Cities India 2023, на которой под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 12 российских компаний, открылась 27 марта в Нью-Дели (Индия), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В открытии экспозиции Made in Russia приняли участие торговый представитель России в Индии Александр Рыбас, руководитель представительства Российского экспортного центра в Индии Тимур Векилов, специалисты торгового представительства России в Индии", - говорится в сообщении.Он также подчеркнул, что экспозиция Made in Russia вызывает интерес индийских посетителей.Российские производственные компании, IT-разработчики и научно-производственные предприятия презентуют на стендах технологические решения для развития городской инфраструктуры. В экспозиции представлены системы мониторинга качества воздуха и дорожного движения, вендинговые терминалы и валидаторы для общественного транспорта, инструменты управления городским освещением, материалы и изделия для строительства и химической промышленности, экологичная упаковка для безопасной транспортировки и другая продукция.
https://ria.ru/20230221/ekspozitsiya-1853388629.html
https://ria.ru/20230301/produktsiya-1855078620.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, индия, нью-дели, экономика, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Индия, Нью-Дели, Экономика, Технологии
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Международная выставка технологий и инфраструктуры Smart Cities India 2023, на которой под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 12 российских компаний, открылась 27 марта в Нью-Дели (Индия), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"В открытии экспозиции Made in Russia приняли участие торговый представитель России в Индии Александр Рыбас, руководитель представительства Российского экспортного центра
в Индии Тимур Векилов, специалисты торгового представительства России в Индии", - говорится в сообщении.
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"Сейчас мы продвигаем именно то, в чем сильна Россия. Это не только богатые природные ресурсы, но и хорошие технические решения, научные разработки, интеллект. Наша страна может строить хорошие коллаборации с индийскими компаниями и в сфере информационных технологий, и в области автоматизации рабочих процессов, и в оптимизации городского пространства", - рассказал Рыбас, подчеркнув, что сотрудничество двух государств в сфере несырьевого экспорта и высоких технологий становится более динамичным.
Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке в Узбекистане
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"На сегодняшний день у российских экспортеров есть много возможностей воспользоваться различными инструментами поддержки при выходе на зарубежные рынки. Это могут быть и экспозиции на международных выставках, и бизнес-миссии, и деловые форумы. Такие мероприятия помогают экспортерам не только ближе познакомиться со страной своего интереса, но и найти партнеров для экспорта продукции и услуг", - отметил Векилов.
Он также подчеркнул, что экспозиция Made in Russia вызывает интерес индийских посетителей.
Российские производственные компании, IT-разработчики и научно-производственные предприятия презентуют на стендах технологические решения для развития городской инфраструктуры. В экспозиции представлены системы мониторинга качества воздуха и дорожного движения, вендинговые терминалы и валидаторы для общественного транспорта, инструменты управления городским освещением, материалы и изделия для строительства и химической промышленности, экологичная упаковка для безопасной транспортировки и другая продукция.
Продукцию Made in Russia продегустировали на бизнес-миссии в Азербайджане