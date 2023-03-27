https://ria.ru/20230327/blagoveschensk-1860815665.html

Мать погибшего ребенка, которую порезал муж, скончалась в Благовещенске

Мать погибшего ребенка, которую порезал муж, скончалась в Благовещенске - РИА Новости, 27.03.2023

Мать погибшего ребенка, которую порезал муж, скончалась в Благовещенске

Мать 10-месячного ребенка, который скончался в воскресенье от травмы головы, умерла в больнице после полученных ножевых ранений, сообщает прокуратура Амурской... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T07:22

2023-03-27T07:22

2023-03-27T07:22

происшествия

благовещенск

амурская область

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мар – РИА Новости. Мать 10-месячного ребенка, который скончался в воскресенье от травмы головы, умерла в больнице после полученных ножевых ранений, сообщает прокуратура Амурской области. Мальчика доставили в воскресенье днем в Амурскую детскую клиническую больницу с черепно-мозговой травмой. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался. Кроме того, в больницу с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии попала его мать. В преступлениях подозревается 32-летний отец ребенка. Мужчину задержали, он находится в изоляторе временного содержания. "Вместе с ребенком в больницу с ножевыми ранениями доставлена его мать, несмотря на оказанную медицинскую помощь скончалась", - говорится в сообщении прокуратуры. Прокуратура Благовещенска признала законным возбуждение уголовного дела по факту убийства малолетнего и покушения на убийство его матери. Проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, причин и условий, по которым особо тяжкое преступление против малолетнего не было предотвращено. Расследование уголовного дела будет контролировать председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Как сообщают местные СМИ, семья недавно переехала из Санкт-Петербурга в Благовещенск, жила на съемной квартире, кроме погибшего малыша, в ней еще двое детей.

https://ria.ru/20230326/ubiystvo-1860719034.html

https://ria.ru/20230320/srok-1859211096.html

благовещенск

амурская область

россия

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происшествия, благовещенск, амурская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)