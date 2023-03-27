https://ria.ru/20230327/artemovsk-1860958384.html

Киев применяет в Артемовске тактику выжженной земли

Киев применяет в Артемовске тактику выжженной земли - РИА Новости, 27.03.2023

Киев применяет в Артемовске тактику выжженной земли

Украинские войска в рамках тактики выжженной земли уничтожают жилой сектор на юге Артемовска, над которым ранее потеряли контроль, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:12

2023-03-27T15:12

2023-03-27T17:25

специальная военная операция на украине

в мире

киев

артемовск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860961198_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b25c57b870ecb7641e396bed69bbc453.jpg

АРТЕМОВСК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в рамках тактики выжженной земли уничтожают жилой сектор на юге Артемовска, над которым ранее потеряли контроль, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Что сдали, они (украинские силовики) все уничтожают", - рассказал боец "Вагнера", чье подразделение действует на этом направлении. Ранее корреспондент агентства передавал, что бойцы группы "Вагнер" ведут эвакуацию жителей южной и восточной части города. На кадры РИА Новости попали моменты массированного обстрела украинских силовиков жилого района на южной окраине Артемовска. Один из жителей данного района уточнил РИА Новости, что с конца минувшей недели украинская армия усилила обстрелы данного района. "Последние три дня вообще было тяжко, к нам в дом четыре или пять раз прилетело, крышу пробило", - рассказал житель дома на южной окраине Артемовска. Согласно Протоколу 1 к Женевской конвенции, уничтожение или повреждение объектов, необходимых для выживания гражданского населения, в ходе военных действий запрещено (с некоторыми оговорками). О других нарушениях Женевской конвенции украинскими войсками, в том числе пытках пленных, неоднократно сообщало Минобороны РФ. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230327/artemovsk-1860953720.html

https://ria.ru/20230327/artemovsk-1860820428.html

киев

артемовск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Улица за улицей становится нашей": боец группы "Вагнер" о продвижении в Артемовске "Улица за улицей становится нашей": боец группы "Вагнер" о продвижении в Артемовске 2023-03-27T15:12 true PT4M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, артемовск, россия