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Киев применяет в Артемовске тактику выжженной земли - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 27.03.2023 (обновлено: 17:25 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/artemovsk-1860958384.html
Киев применяет в Артемовске тактику выжженной земли
Киев применяет в Артемовске тактику выжженной земли - РИА Новости, 27.03.2023
Киев применяет в Артемовске тактику выжженной земли
Украинские войска в рамках тактики выжженной земли уничтожают жилой сектор на юге Артемовска, над которым ранее потеряли контроль, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:12
2023-03-27T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
киев
артемовск
россия
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АРТЕМОВСК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в рамках тактики выжженной земли уничтожают жилой сектор на юге Артемовска, над которым ранее потеряли контроль, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Что сдали, они (украинские силовики) все уничтожают", - рассказал боец "Вагнера", чье подразделение действует на этом направлении. Ранее корреспондент агентства передавал, что бойцы группы "Вагнер" ведут эвакуацию жителей южной и восточной части города. На кадры РИА Новости попали моменты массированного обстрела украинских силовиков жилого района на южной окраине Артемовска. Один из жителей данного района уточнил РИА Новости, что с конца минувшей недели украинская армия усилила обстрелы данного района. "Последние три дня вообще было тяжко, к нам в дом четыре или пять раз прилетело, крышу пробило", - рассказал житель дома на южной окраине Артемовска. Согласно Протоколу 1 к Женевской конвенции, уничтожение или повреждение объектов, необходимых для выживания гражданского населения, в ходе военных действий запрещено (с некоторыми оговорками). О других нарушениях Женевской конвенции украинскими войсками, в том числе пытках пленных, неоднократно сообщало Минобороны РФ. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230327/artemovsk-1860953720.html
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"Улица за улицей становится нашей": боец группы "Вагнер" о продвижении в Артемовске
"Улица за улицей становится нашей": боец группы "Вагнер" о продвижении в Артемовске
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в мире, киев, артемовск, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Артемовск, Россия
Киев применяет в Артемовске тактику выжженной земли

ВСУ в рамках тактики выжженной земли уничтожают жилой сектор на юге Артемовска

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в рамках тактики выжженной земли уничтожают жилой сектор на юге Артемовска, над которым ранее потеряли контроль, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Что сдали, они (украинские силовики) все уничтожают", - рассказал боец "Вагнера", чье подразделение действует на этом направлении.
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Ранее корреспондент агентства передавал, что бойцы группы "Вагнер" ведут эвакуацию жителей южной и восточной части города.
На кадры РИА Новости попали моменты массированного обстрела украинских силовиков жилого района на южной окраине Артемовска. Один из жителей данного района уточнил РИА Новости, что с конца минувшей недели украинская армия усилила обстрелы данного района.
"Последние три дня вообще было тяжко, к нам в дом четыре или пять раз прилетело, крышу пробило", - рассказал житель дома на южной окраине Артемовска.
Согласно Протоколу 1 к Женевской конвенции, уничтожение или повреждение объектов, необходимых для выживания гражданского населения, в ходе военных действий запрещено (с некоторыми оговорками). О других нарушениях Женевской конвенции украинскими войсками, в том числе пытках пленных, неоднократно сообщало Минобороны РФ.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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