https://ria.ru/20230327/artemovsk-1860953720.html

Киев редко использует авиацию в Артемовске, заявил боец "Вагнера"

Киев редко использует авиацию в Артемовске, заявил боец "Вагнера" - РИА Новости, 27.03.2023

Киев редко использует авиацию в Артемовске, заявил боец "Вагнера"

Авиация ВСУ встречается все реже на Артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнера", подразделение которого принимает участие в боях за... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:58

2023-03-27T14:58

2023-03-27T15:35

специальная военная операция на украине

киев

артемовск

украина

безопасность

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АРТЕМОВСК, 27 мар — РИА Новости. Авиация ВСУ встречается все реже на Артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнера", подразделение которого принимает участие в боях за Артемовск. Ранее командир авиагруппы "Вагнера" рассказал РИА Новости, что Киев за время российской спецоперации потерял почти всех опытных пилотов, и сейчас в украинской военной авиации в основном "инстаграмная молодежь". "Украинская авиация встречается сейчас очень редко. В основном самолеты, вертолеты, но их осталось очень мало", - рассказал боец. В свою очередь авиация одноименной группы, по его оценке, работает "достаточно интенсивно". "Нам (штурмовым отрядам) помогает наша авиация. Нашей конторы (группы "Вагнер")", - пояснил боец. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860739365.html

https://ria.ru/20230327/drony-1860887389.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, артемовск, украина, безопасность