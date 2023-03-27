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Киев редко использует авиацию в Артемовске, заявил боец "Вагнера" - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 27.03.2023 (обновлено: 15:35 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/artemovsk-1860953720.html
Киев редко использует авиацию в Артемовске, заявил боец "Вагнера"
Киев редко использует авиацию в Артемовске, заявил боец "Вагнера" - РИА Новости, 27.03.2023
Киев редко использует авиацию в Артемовске, заявил боец "Вагнера"
Авиация ВСУ встречается все реже на Артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнера", подразделение которого принимает участие в боях за... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:58
2023-03-27T15:35
специальная военная операция на украине
киев
артемовск
украина
безопасность
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АРТЕМОВСК, 27 мар — РИА Новости. Авиация ВСУ встречается все реже на Артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнера", подразделение которого принимает участие в боях за Артемовск. Ранее командир авиагруппы "Вагнера" рассказал РИА Новости, что Киев за время российской спецоперации потерял почти всех опытных пилотов, и сейчас в украинской военной авиации в основном "инстаграмная молодежь". "Украинская авиация встречается сейчас очень редко. В основном самолеты, вертолеты, но их осталось очень мало", - рассказал боец. В свою очередь авиация одноименной группы, по его оценке, работает "достаточно интенсивно". "Нам (штурмовым отрядам) помогает наша авиация. Нашей конторы (группы "Вагнер")", - пояснил боец. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860739365.html
https://ria.ru/20230327/drony-1860887389.html
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киев, артемовск, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Артемовск, Украина, Безопасность
Киев редко использует авиацию в Артемовске, заявил боец "Вагнера"

Боец ЧВК "Вагнер" заявил, что авиация ВСУ все реже встречается на Артемовском направлении

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты в Артемовске
Украинские солдаты в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК, 27 мар — РИА Новости. Авиация ВСУ встречается все реже на Артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнера", подразделение которого принимает участие в боях за Артемовск.
Ранее командир авиагруппы "Вагнера" рассказал РИА Новости, что Киев за время российской спецоперации потерял почти всех опытных пилотов, и сейчас в украинской военной авиации в основном "инстаграмная молодежь".
Дым в городе Часов Яр недалеко от Артемовска - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Sunday Times: ВСУ каждый день теряют в Артемовске до 200 человек
26 марта, 15:28
"Украинская авиация встречается сейчас очень редко. В основном самолеты, вертолеты, но их осталось очень мало", - рассказал боец.
В свою очередь авиация одноименной группы, по его оценке, работает "достаточно интенсивно".
"Нам (штурмовым отрядам) помогает наша авиация. Нашей конторы (группы "Вагнер")", - пояснил боец.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В ВСУ заявили, что на Артемовском направлении закончились дроны, пишут СМИ
Вчера, 11:58
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевАртемовскУкраинаБезопасность
 
 
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