https://ria.ru/20230327/artemovsk-1860909886.html

Марочко назвал ситуацию для ВСУ в Артемовске критической

Марочко назвал ситуацию для ВСУ в Артемовске критической - РИА Новости, 27.03.2023

Марочко назвал ситуацию для ВСУ в Артемовске критической

Переброска Киевом элитных подразделений в Артемовск сигнализирует о плачевном состоянии ВСУ на этом направлении, заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:53

2023-03-27T12:53

2023-03-27T13:13

в мире

артемовск

киев

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Переброска Киевом элитных подразделений в Артемовск сигнализирует о плачевном состоянии ВСУ на этом направлении, заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Радио “Комсомольская правда”."Украинские СМИ пестрят заголовками, что даже спецподразделения отправляют в Артемовск, чтобы использовать там в качестве пехоты. Это говорит, что там ситуация для украинских войск весьма критическая. Если они уже эти элитные подразделения бросают в эту мясорубку", - сказал он.Ранее газета The Sunday Times сообщила, что украинская армия ежесуточно теряет до 200 бойцов в сражениях за Артемовск.Город расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За него уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов Артемовска, им удалось перерезать или взять под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

https://ria.ru/20230327/drony-1860887389.html

артемовск

киев

луганская народная республика

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в мире, артемовск, киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины