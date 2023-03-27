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Марочко назвал ситуацию для ВСУ в Артемовске критической - РИА Новости, 27.03.2023
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12:53 27.03.2023 (обновлено: 13:13 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/artemovsk-1860909886.html
Марочко назвал ситуацию для ВСУ в Артемовске критической
Марочко назвал ситуацию для ВСУ в Артемовске критической - РИА Новости, 27.03.2023
Марочко назвал ситуацию для ВСУ в Артемовске критической
Переброска Киевом элитных подразделений в Артемовск сигнализирует о плачевном состоянии ВСУ на этом направлении, заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:53
2023-03-27T13:13
в мире
артемовск
киев
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Переброска Киевом элитных подразделений в Артемовск сигнализирует о плачевном состоянии ВСУ на этом направлении, заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Радио “Комсомольская правда”."Украинские СМИ пестрят заголовками, что даже спецподразделения отправляют в Артемовск, чтобы использовать там в качестве пехоты. Это говорит, что там ситуация для украинских войск весьма критическая. Если они уже эти элитные подразделения бросают в эту мясорубку", - сказал он.Ранее газета The Sunday Times сообщила, что украинская армия ежесуточно теряет до 200 бойцов в сражениях за Артемовск.Город расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За него уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов Артемовска, им удалось перерезать или взять под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
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артемовск
киев
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в мире, артемовск, киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко назвал ситуацию для ВСУ в Артемовске критической

Марочко: переброска в Артемовск элитных частей ВСУ говорит о тяжелом положении Киева

© AP Photo / Roman ChopВид на город Артемовск (Бахмут)
Вид на город Артемовск (Бахмут) - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Вид на город Артемовск (Бахмут)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Переброска Киевом элитных подразделений в Артемовск сигнализирует о плачевном состоянии ВСУ на этом направлении, заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Радио “Комсомольская правда”.
"Украинские СМИ пестрят заголовками, что даже спецподразделения отправляют в Артемовск, чтобы использовать там в качестве пехоты. Это говорит, что там ситуация для украинских войск весьма критическая. Если они уже эти элитные подразделения бросают в эту мясорубку", - сказал он.
Ранее газета The Sunday Times сообщила, что украинская армия ежесуточно теряет до 200 бойцов в сражениях за Артемовск.
Город расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За него уже более полугода идут ожесточенные бои.
По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов Артемовска, им удалось перерезать или взять под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В ВСУ заявили, что на Артемовском направлении закончились дроны, пишут СМИ
Вчера, 11:58
 
В миреАртемовскКиевЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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