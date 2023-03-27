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Киев продолжает нести серьезные потери в боях за Артемовск - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 27.03.2023 (обновлено: 09:02 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/artemovsk-1860820428.html
Киев продолжает нести серьезные потери в боях за Артемовск
Киев продолжает нести серьезные потери в боях за Артемовск - РИА Новости, 27.03.2023
Киев продолжает нести серьезные потери в боях за Артемовск
Киевские силовики только за минувшую неделю понесли потери общей сложностью до 4,5 тысячи человек личного состава погибшими и раненными в боях в районе... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:10
2023-03-27T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
андрей марочко
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Киевские силовики только за минувшую неделю понесли потери общей сложностью до 4,5 тысячи человек личного состава погибшими и раненными в боях в районе Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, из числа раненых приблизительно 20% получили серьезные увечья и в дальнейшем не смогут вернуться на фронт. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города – Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
артемовск
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в мире, артемовск, андрей марочко, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Андрей Марочко, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев продолжает нести серьезные потери в боях за Артемовск

Офицер ЛНР Андрей Марочко: ВСУ за неделю потеряли в боях за Артемовск до 4,5 тысячи солдат

© AP Photo / LibkosВоеннослужащие ВС Украины на позиции в Артемовске
Военнослужащие ВС Украины на позиции в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Libkos
Военнослужащие ВС Украины на позиции в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Киевские силовики только за минувшую неделю понесли потери общей сложностью до 4,5 тысячи человек личного состава погибшими и раненными в боях в районе Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«

"Украинские боевики за истекшую неделю понесли в районе Артемовска около 1,5 тысячи безвозвратных и порядка 3 тысяч санитарных потерь", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, из числа раненых приблизительно 20% получили серьезные увечья и в дальнейшем не смогут вернуться на фронт.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города – Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскАндрей МарочкоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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