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Киев продолжает нести серьезные потери в боях за Артемовск
Киев продолжает нести серьезные потери в боях за Артемовск - РИА Новости, 27.03.2023
Киев продолжает нести серьезные потери в боях за Артемовск
Киевские силовики только за минувшую неделю понесли потери общей сложностью до 4,5 тысячи человек личного состава погибшими и раненными в боях в районе... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:10
2023-03-27T08:10
2023-03-27T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
андрей марочко
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Киевские силовики только за минувшую неделю понесли потери общей сложностью до 4,5 тысячи человек личного состава погибшими и раненными в боях в районе Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, из числа раненых приблизительно 20% получили серьезные увечья и в дальнейшем не смогут вернуться на фронт. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города – Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, андрей марочко, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Андрей Марочко, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев продолжает нести серьезные потери в боях за Артемовск
Офицер ЛНР Андрей Марочко: ВСУ за неделю потеряли в боях за Артемовск до 4,5 тысячи солдат