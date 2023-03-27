https://ria.ru/20230327/artemovsk-1860820428.html

Киев продолжает нести серьезные потери в боях за Артемовск

Киев продолжает нести серьезные потери в боях за Артемовск - РИА Новости, 27.03.2023

Киев продолжает нести серьезные потери в боях за Артемовск

Киевские силовики только за минувшую неделю понесли потери общей сложностью до 4,5 тысячи человек личного состава погибшими и раненными в боях в районе... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:10

2023-03-27T08:10

2023-03-27T09:02

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

андрей марочко

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Киевские силовики только за минувшую неделю понесли потери общей сложностью до 4,5 тысячи человек личного состава погибшими и раненными в боях в районе Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, из числа раненых приблизительно 20% получили серьезные увечья и в дальнейшем не смогут вернуться на фронт. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города – Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

артемовск

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, артемовск, андрей марочко, донецкая народная республика, вооруженные силы украины