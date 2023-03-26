https://ria.ru/20230326/ukraina-1860714740.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.03.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:47
2023-03-26T11:47
2023-03-26T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал практически одновременно – около 11.29 (совпадает с мск). Ранее в воскресенье воздушная тревога в указанных регионах уже звучала, спустя полчаса ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости.
Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал практически одновременно – около 11.29 (совпадает с мск).
Ранее в воскресенье воздушная тревога в указанных регионах уже звучала, спустя полчаса ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Тьма пришла на Украину надолго