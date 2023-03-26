https://ria.ru/20230326/ukraina-1860714740.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.03.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T11:47

2023-03-26T11:47

2023-03-26T11:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал практически одновременно – около 11.29 (совпадает с мск). Ранее в воскресенье воздушная тревога в указанных регионах уже звучала, спустя полчаса ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина