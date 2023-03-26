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Трамп сделал неожиданное сравнение США с СССР - РИА Новости, 26.03.2023
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04:43 26.03.2023 (обновлено: 09:50 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/tramp-1860680128.html
Трамп сделал неожиданное сравнение США с СССР
Трамп сделал неожиданное сравнение США с СССР - РИА Новости, 26.03.2023
Трамп сделал неожиданное сравнение США с СССР
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена и возмутился текущим экономическим и политическим положением США. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T04:43
2023-03-26T09:50
в мире
в мире
сша
техас
ссср
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена и возмутился текущим экономическим и политическим положением США."Мы стали страной третьего мира, банановой республикой", — заявил экс-президент, выступая на митинге своих сторонников в Уэйко, штат Техас.Трамп также сравнил использование "режимом Байдена" правоохранительных органов США в качестве оружия с СССР эпохи сталинизма. Помимо этого, бывший президент коснулся темы кризиса нелегальной миграции и системы голосования и пообещал в случае победы на выборах 2024 года "дискредитировать и посрамить" преступников, вредящих правоохранительной системе.В суде Манхэттена в настоящее слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниэлс, так и любые противоправные действия со своей стороны.
https://ria.ru/20230320/ssha-1859125658.html
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в мире, сша, техас, ссср, дональд трамп, джо байден
В мире, В мире, США, Техас, СССР, Дональд Трамп, Джо Байден
В мире
Трамп сделал неожиданное сравнение США с СССР

Экс-президент Трамп назвал США банановой республикой и раскритиковал "режим Байдена"

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена и возмутился текущим экономическим и политическим положением США.
"Мы стали страной третьего мира, банановой республикой", — заявил экс-президент, выступая на митинге своих сторонников в Уэйко, штат Техас.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Трамп назвал США находящейся в упадке страной
20 марта, 14:15
Трамп также сравнил использование "режимом Байдена" правоохранительных органов США в качестве оружия с СССР эпохи сталинизма. Помимо этого, бывший президент коснулся темы кризиса нелегальной миграции и системы голосования и пообещал в случае победы на выборах 2024 года "дискредитировать и посрамить" преступников, вредящих правоохранительной системе.
В суде Манхэттена в настоящее слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниэлс, так и любые противоправные действия со своей стороны.
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Трамп ответил на претензии прокурора Нью-Йорка
Вчера, 02:49
 
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