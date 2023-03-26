https://ria.ru/20230326/tramp-1860680128.html

Трамп сделал неожиданное сравнение США с СССР

Трамп сделал неожиданное сравнение США с СССР - РИА Новости, 26.03.2023

Трамп сделал неожиданное сравнение США с СССР

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена и возмутился текущим экономическим и политическим положением США. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T04:43

2023-03-26T04:43

2023-03-26T09:50

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена и возмутился текущим экономическим и политическим положением США."Мы стали страной третьего мира, банановой республикой", — заявил экс-президент, выступая на митинге своих сторонников в Уэйко, штат Техас.Трамп также сравнил использование "режимом Байдена" правоохранительных органов США в качестве оружия с СССР эпохи сталинизма. Помимо этого, бывший президент коснулся темы кризиса нелегальной миграции и системы голосования и пообещал в случае победы на выборах 2024 года "дискредитировать и посрамить" преступников, вредящих правоохранительной системе.В суде Манхэттена в настоящее слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниэлс, так и любые противоправные действия со своей стороны.

https://ria.ru/20230320/ssha-1859125658.html

https://ria.ru/20230326/tramp-1860676851.html

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в мире, сша, техас, ссср, дональд трамп, джо байден