https://ria.ru/20230326/sanktsii-1860764599.html

Япония продлит санкции против Северной Кореи, сообщили СМИ

Япония продлит санкции против Северной Кореи, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.03.2023

Япония продлит санкции против Северной Кореи, сообщили СМИ

Правительство Японии решило продлить собственные санкции против Северной Кореи еще на два года, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T18:43

2023-03-26T18:43

2023-03-26T18:43

в мире

япония

японское море

пхеньян

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ТОКИО, 26 мар – РИА Новости. Правительство Японии решило продлить собственные санкции против Северной Кореи еще на два года, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве. Срок действия санкций истекает 14 апреля. Однако правительство Японии намерено их продлить еще на два года из-за беспрецедентно частых ракетных пусков Северной Кореей, а также из-за отсутствия прогресса в деле освобождения японских граждан, похищенных в 1970-80-х годах спецслужбами Северной Кореи. Как ожидается, санкции будут продлены официально на заседании правительства в начале апреля. КНДР 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск северокорейской МБР. Затем 16 марта Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", она также была выпущена по навесной траектории, но если бы пуск был произведен по обычной траектории, то дальность ее полета превысила бы 15 тысяч километров, таким образом, она могла бы покрыть всю территорию США. В сего в этом году КНДР произвела шесть пусков баллистических ракет. За прошлый год она осуществила 37 таких пусков.

https://ria.ru/20230323/yaponiya-1859912913.html

япония

японское море

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в мире, япония, японское море, пхеньян