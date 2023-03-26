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В МЧС уточнили площадь локализованного пожара на складе в Омске

В МЧС уточнили площадь локализованного пожара на складе в Омске - РИА Новости, 26.03.2023

В МЧС уточнили площадь локализованного пожара на складе в Омске

Спасатели локализовали пожар на складе по производству пластика в Омске на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T01:37

2023-03-26T01:37

2023-03-26T01:37

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омск

россия

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складе по производству пластика в Омске на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России. В МЧС России ранее уже сообщали о локализации вспыхнувшего в субботу вечером пожара в Омске, но на площади 2,8 тысячи квадратных метров. По данным ведомства, предварительно, пострадавших нет. "Пожар локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.

омск

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, россия, происшествия