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В МЧС уточнили площадь локализованного пожара на складе в Омске
В МЧС уточнили площадь локализованного пожара на складе в Омске - РИА Новости, 26.03.2023
В МЧС уточнили площадь локализованного пожара на складе в Омске
Спасатели локализовали пожар на складе по производству пластика в Омске на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T01:37
2023-03-26T01:37
2023-03-26T01:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
россия
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складе по производству пластика в Омске на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России. В МЧС России ранее уже сообщали о локализации вспыхнувшего в субботу вечером пожара в Омске, но на площади 2,8 тысячи квадратных метров. По данным ведомства, предварительно, пострадавших нет. "Пожар локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Омск, Россия, Происшествия
В МЧС уточнили площадь локализованного пожара на складе в Омске
МЧС России: в Омске локализовали пожар на складе на площади 3,5 тысячи квадратных метров
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складе по производству пластика в Омске на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
В МЧС России ранее уже сообщали о локализации вспыхнувшего в субботу вечером пожара в Омске, но на площади 2,8 тысячи квадратных метров. По данным ведомства, предварительно, пострадавших нет.
"Пожар локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.