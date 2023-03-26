https://ria.ru/20230326/missisipi-1860753235.html
В штате Миссисипи объявили режим ЧС
В штате Миссисипи объявили режим ЧС - РИА Новости, 26.03.2023
В штате Миссисипи объявили режим ЧС
Президент США Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи после разрушительного шторма, следует из опубликованного заявления... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T17:01
2023-03-26T17:01
2023-03-26T18:00
в мире
миссисипи
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи после разрушительного шторма, следует из опубликованного заявления Белого дома. По решению главы Белого дома пострадавшим жителям будет предоставлено федеральное финансирование в виде грантов на временное жилье, восстановление домов, льготное кредитование для покрытия незастрахованных потерь и другие меры поддержки. По данным американских СМИ, жертвами стихии в штате стали 23 человека. Основной удар пришелся на округ Шарки.
https://ria.ru/20230313/tsiklon-1857623753.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миссисипи, сша, джо байден
В мире, Миссисипи, США, Джо Байден
В штате Миссисипи объявили режим ЧС
Президент США Байден объявил режим ЧС в штате Миссисипи после разрушительного шторма