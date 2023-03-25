https://ria.ru/20230325/zelenskiy-1860662009.html
СМИ узнали, о чем Зеленский умолял европейских лидеров на саммите ЕС
СМИ узнали, о чем Зеленский умолял европейских лидеров на саммите ЕС - РИА Новости, 25.03.2023
СМИ узнали, о чем Зеленский умолял европейских лидеров на саммите ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский умолял европейских лидеров, собравшихся на саммите ЕС, предоставить как можно больше оружия ВСУ в кратчайшие сроки, пишут... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:04
2023-03-25T23:04
2023-03-25T23:41
политика
украина
владимир зеленский
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский умолял европейских лидеров, собравшихся на саммите ЕС, предоставить как можно больше оружия ВСУ в кратчайшие сроки, пишут колумнисты газеты El País.Однако, как отмечают обозреватели издания, на второй год украинского конфликта Евросоюз начал терять импульс в вопросе помощи Киеву: пространства для санкций против Москвы с каждым разом становится все меньше, а задержки с военной помощью вызывают нетерпение украинского руководства.Поставки вооружений сохраняются, но лишь на уровне, который помогает ВСУ сопротивляться, а не дать решительный отпор, подчеркивается в публикации.
https://ria.ru/20230325/vsu-1860606064.html
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политика, украина, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
СМИ узнали, о чем Зеленский умолял европейских лидеров на саммите ЕС
El País: Зеленский умолял европейских лидеров на саммите ЕС дать оружие для ВСУ