https://ria.ru/20230325/zelenskiy-1860662009.html

СМИ узнали, о чем Зеленский умолял европейских лидеров на саммите ЕС

СМИ узнали, о чем Зеленский умолял европейских лидеров на саммите ЕС - РИА Новости, 25.03.2023

СМИ узнали, о чем Зеленский умолял европейских лидеров на саммите ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский умолял европейских лидеров, собравшихся на саммите ЕС, предоставить как можно больше оружия ВСУ в кратчайшие сроки, пишут... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T23:04

2023-03-25T23:04

2023-03-25T23:41

политика

украина

владимир зеленский

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский умолял европейских лидеров, собравшихся на саммите ЕС, предоставить как можно больше оружия ВСУ в кратчайшие сроки, пишут колумнисты газеты El País.Однако, как отмечают обозреватели издания, на второй год украинского конфликта Евросоюз начал терять импульс в вопросе помощи Киеву: пространства для санкций против Москвы с каждым разом становится все меньше, а задержки с военной помощью вызывают нетерпение украинского руководства.Поставки вооружений сохраняются, но лишь на уровне, который помогает ВСУ сопротивляться, а не дать решительный отпор, подчеркивается в публикации.

https://ria.ru/20230325/vsu-1860606064.html

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политика, украина, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины