https://ria.ru/20230325/zelenskiy-1860543991.html

Зеленский заявил о невозможности контрнаступления из-за нехватки оружия

Зеленский заявил о невозможности контрнаступления из-за нехватки оружия - РИА Новости, 25.03.2023

Зеленский заявил о невозможности контрнаступления из-за нехватки оружия

Украина пока не может начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружения, заявил Владимир Зеленский в интервью японской газете "Иомиури". РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T03:54

2023-03-25T03:54

2023-03-25T08:49

нато

владимир зеленский

сергей лавров

владимир путин

киев

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg

ТОКИО, 25 мар — РИА Новости. Украина пока не может начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружения, заявил Владимир Зеленский в интервью японской газете "Иомиури".Зеленский также отметил, что Украина сейчас ждет передачу оружия партнерами, и назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной". Комментируя поставки вооружения республике, глава государства подчеркнул, что "если есть политическая воля, то найдется и способ поддержать", но Киев "находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать".Интервью у Зеленского японский журналист взял в поезде по пути в Киев из Херсона. Большую часть времени тот уделил просьбам о расширении помощи Украины, в частности со стороны Японии.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад "подталкивает" постсоветскую республику к началу контрнаступления, чтобы оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева. Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, Киев готовится к наступательным операциям, Москве это известно и Генштаб в ответ готовит свои решения.В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что численность украинских войск в республике пока не позволяет им начать контратаку. Американские эксперты в статье издания Foreign Affairs предупредили, что хотя Киев готовится к атаке, людские и материальные потери могут ограничить ее возможный успех.

https://ria.ru/20230318/kontrnastuplenie-1858650071.html

https://ria.ru/20230320/kontrnastuplenie-1859013258.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, киев, россия, украина