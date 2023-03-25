Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о невозможности контрнаступления из-за нехватки оружия - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 25.03.2023 (обновлено: 08:49 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/zelenskiy-1860543991.html
Зеленский заявил о невозможности контрнаступления из-за нехватки оружия
Зеленский заявил о невозможности контрнаступления из-за нехватки оружия - РИА Новости, 25.03.2023
Зеленский заявил о невозможности контрнаступления из-за нехватки оружия
Украина пока не может начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружения, заявил Владимир Зеленский в интервью японской газете "Иомиури". РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T03:54
2023-03-25T08:49
нато
владимир зеленский
сергей лавров
владимир путин
киев
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg
ТОКИО, 25 мар — РИА Новости. Украина пока не может начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружения, заявил Владимир Зеленский в интервью японской газете "Иомиури".Зеленский также отметил, что Украина сейчас ждет передачу оружия партнерами, и назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной". Комментируя поставки вооружения республике, глава государства подчеркнул, что "если есть политическая воля, то найдется и способ поддержать", но Киев "находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать".Интервью у Зеленского японский журналист взял в поезде по пути в Киев из Херсона. Большую часть времени тот уделил просьбам о расширении помощи Украины, в частности со стороны Японии.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад "подталкивает" постсоветскую республику к началу контрнаступления, чтобы оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева. Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, Киев готовится к наступательным операциям, Москве это известно и Генштаб в ответ готовит свои решения.В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что численность украинских войск в республике пока не позволяет им начать контратаку. Американские эксперты в статье издания Foreign Affairs предупредили, что хотя Киев готовится к атаке, людские и материальные потери могут ограничить ее возможный успех.
https://ria.ru/20230318/kontrnastuplenie-1858650071.html
https://ria.ru/20230320/kontrnastuplenie-1859013258.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e855b4d625cdb250ffed106f21bcf08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, киев, россия, украина
НАТО, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин, Киев, Россия, Украина
Зеленский заявил о невозможности контрнаступления из-за нехватки оружия

Зеленский: ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки оружия и боеприпасов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 мар — РИА Новости. Украина пока не может начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружения, заявил Владимир Зеленский в интервью японской газете "Иомиури".
«

"Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и (реактивных систем залпового огня. — Прим. ред.) HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую", — заявил он.

Зеленский также отметил, что Украина сейчас ждет передачу оружия партнерами, и назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной".
Комментируя поставки вооружения республике, глава государства подчеркнул, что "если есть политическая воля, то найдется и способ поддержать", но Киев "находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать".
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
"Одна деталь изменит все". Что может помешать украинскому контрнаступлению
18 марта, 08:00
Интервью у Зеленского японский журналист взял в поезде по пути в Киев из Херсона. Большую часть времени тот уделил просьбам о расширении помощи Украины, в частности со стороны Японии.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад "подталкивает" постсоветскую республику к началу контрнаступления, чтобы оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева. Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, Киев готовится к наступательным операциям, Москве это известно и Генштаб в ответ готовит свои решения.
В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что численность украинских войск в республике пока не позволяет им начать контратаку. Американские эксперты в статье издания Foreign Affairs предупредили, что хотя Киев готовится к атаке, людские и материальные потери могут ограничить ее возможный успех.
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
У ВСУ есть только одна попытка на контрнаступление, заявил президент Чехии
20 марта, 03:13
 
НАТОВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВладимир ПутинКиевРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала