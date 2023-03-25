Рейтинг@Mail.ru
Пригожин назвал число бойцов, помилованных после контракта с "Вагнером" - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 25.03.2023 (обновлено: 14:46 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/zaklyuchennye-1860588507.html
Пригожин назвал число бойцов, помилованных после контракта с "Вагнером"
Пригожин назвал число бойцов, помилованных после контракта с "Вагнером" - РИА Новости, 25.03.2023
Пригожин назвал число бойцов, помилованных после контракта с "Вагнером"
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что более пяти тысяч человек вышли на свободу по помилованию после окончания контракта. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T13:34
2023-03-25T14:46
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
чвк "вагнер"
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845147116_223:0:2696:1391_1920x0_80_0_0_2ce3dd4a265a0188ea625f508e15d6cf.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что более пяти тысяч человек вышли на свободу по помилованию после окончания контракта. "В настоящий момент закончили контракт с ЧВК "Вагнер" и вышли на свободу по помилованию более пяти тысяч человек", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы. По его словам, 0,31% лиц совершили повторное преступление в течение месяца, это в 10-20 раз меньше, чем стандартные показатели до спецоперации. "Могу сказать с уверенностью, что преступность в России мы снизили в десять раз", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230323/trofei-1860231790.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845147116_421:0:2276:1391_1920x0_80_0_0_dee8f982885e9bc1b11ee88bb8b62043.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений пригожин, чвк "вагнер", общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Общество, Россия
Пригожин назвал число бойцов, помилованных после контракта с "Вагнером"

Пригожин сообщил о помиловании более пяти тысяч бойцов после службы в "Группе Вагнера"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБойцы подразделения "Вагнер" в Соледаре.
Бойцы подразделения Вагнер в Соледаре. - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Бойцы подразделения "Вагнер" в Соледаре. . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что более пяти тысяч человек вышли на свободу по помилованию после окончания контракта.
"В настоящий момент закончили контракт с ЧВК "Вагнер" и вышли на свободу по помилованию более пяти тысяч человек", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.
По его словам, 0,31% лиц совершили повторное преступление в течение месяца, это в 10-20 раз меньше, чем стандартные показатели до спецоперации.
"Могу сказать с уверенностью, что преступность в России мы снизили в десять раз", - добавляется в сообщении.
Бойцы Вагнер о использовании трофейного вооружения в боях с врагом - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Бойцы "Вагнера" показали, как используют трофейное вооружение и технику
23 марта, 23:15
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала