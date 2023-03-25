https://ria.ru/20230325/zaklyuchennye-1860588507.html
Пригожин назвал число бойцов, помилованных после контракта с "Вагнером"
Пригожин назвал число бойцов, помилованных после контракта с "Вагнером" - РИА Новости, 25.03.2023
Пригожин назвал число бойцов, помилованных после контракта с "Вагнером"
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что более пяти тысяч человек вышли на свободу по помилованию после окончания контракта. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T13:34
2023-03-25T13:34
2023-03-25T14:46
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
чвк "вагнер"
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845147116_223:0:2696:1391_1920x0_80_0_0_2ce3dd4a265a0188ea625f508e15d6cf.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что более пяти тысяч человек вышли на свободу по помилованию после окончания контракта. "В настоящий момент закончили контракт с ЧВК "Вагнер" и вышли на свободу по помилованию более пяти тысяч человек", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы. По его словам, 0,31% лиц совершили повторное преступление в течение месяца, это в 10-20 раз меньше, чем стандартные показатели до спецоперации. "Могу сказать с уверенностью, что преступность в России мы снизили в десять раз", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230323/trofei-1860231790.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845147116_421:0:2276:1391_1920x0_80_0_0_dee8f982885e9bc1b11ee88bb8b62043.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений пригожин, чвк "вагнер", общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Общество, Россия
Пригожин назвал число бойцов, помилованных после контракта с "Вагнером"
Пригожин сообщил о помиловании более пяти тысяч бойцов после службы в "Группе Вагнера"