https://ria.ru/20230325/zaklyuchennye-1860588507.html

Пригожин назвал число бойцов, помилованных после контракта с "Вагнером"

Пригожин назвал число бойцов, помилованных после контракта с "Вагнером" - РИА Новости, 25.03.2023

Пригожин назвал число бойцов, помилованных после контракта с "Вагнером"

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что более пяти тысяч человек вышли на свободу по помилованию после окончания контракта. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T13:34

2023-03-25T13:34

2023-03-25T14:46

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

чвк "вагнер"

общество

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что более пяти тысяч человек вышли на свободу по помилованию после окончания контракта. "В настоящий момент закончили контракт с ЧВК "Вагнер" и вышли на свободу по помилованию более пяти тысяч человек", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы. По его словам, 0,31% лиц совершили повторное преступление в течение месяца, это в 10-20 раз меньше, чем стандартные показатели до спецоперации. "Могу сказать с уверенностью, что преступность в России мы снизили в десять раз", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230323/trofei-1860231790.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений пригожин, чвк "вагнер", общество, россия